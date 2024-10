LIVE Sinner-Machac, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: attenzione al ceco che ha sorpreso Alcaraz

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’incontro tra Jannik Sinner e Tomas Machac, semifinale del Masters1000 di Shanghai (Cina). Il n.1 del mondo va a caccia di un’altra Finale, dopo quella di Pechino in questo swing asiatico, e dall’altra parte della rete ci sarà un avversario insidioso, capace di battere nel turno precedente lo spagnolo Carlos Alcaraz.

Sinner sarà chiamato ad alzare ulteriormente il proprio livello, dopo aver convinto nella sfida dei quarti di finale contro il russo Daniil Medvedev (n.5 ATP). Un confronto dominato dall’altoatesino anche perché il russo non era al meglio della sua forma per un problema alla spalla. Tuttavia, la prestazione del pusterese è stata convincente, soprattutto in termini di solidità.

Servirà proprio tanta consistenza in tutti i fondamentali per disinnescare il tennis brillante del ceco, molto abile con il rovescio e in questo torneo particolarmente centrato anche con il dritto, colpo che solitamente gli ha creato maggiori problemi. Sarà interessante anche capire in che modo la sfera emotiva andrà incidere sullo sviluppo del match. Vi è un solo precedente tra i due, risalente al 1000 di Miami di quest’anno, vinto in due set da Jannik.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE dell’incontro tra Jannik Sinner e Tomas Machac, semifinale del Masters1000 di Shanghai (Cina): cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La partita sarà la seconda in programma sul campo centrale, preceduta dalla sfida di doppio tra Pavlasek/Rojer e Gonzalez/Molteni. Il tutto avrà inizio, dunque, non prima delle 10.30 italiane (16.30 locali). Buon divertimento!