LIVE Giro di Lombardia 2024 in DIRETTA: Evenepoel l’unico che può impensierire Pogacar

118a edizione del Giro di Lombardia, l'ultima classica Monumento della stagione ciclistica.

La Classica delle Foglie Morte partirà da Bergamo per concludersi a Como dopo 255 km e quasi 5000 metri di dislivello. Tante saranno le ascese per fare la differenza e grande selezione in gruppo: si comincerà con il Forcellino di Bianzano (6,4 km al 5%), poi il Ganda (9,2 km al 7,3%). Discesa fino a Zogno e poi si risale ancora verso il Colle di Berbenno (4,6 km al 6,1%). Non ci sarà un attimo di respiro: dopo la discesa si risale subito verso Valpiana (10,1 km al 6,2%). Tra discesa e pianura ci saranno 40 km più tranquilli prima del gran finale: si parte da Sella di Osigo (5 km al 5,7%), la Madonna del Ghisallo che verrà affrontata dal versante meno duro (6,3 km al 4,1%). Potrebbe essere decisiva però la Colma di Sormano: 13.1 km al 6.5% e punte fino al 13%. L’ultima asperità sarà quella di San Fermo della Battaglia, 5 km al 7%, prima del traguardo finale.

Un favorito su tutti, ossia Tadej Pogacar: lo sloveno in questo momento sembra irraggiungibile e imprendibile per tutti, ha vinto il Mondiale attaccando a 100 km dall’arrivo e la settimana successiva ha dominato anche il Giro dell’Emilia. Un solo avversario sembra potersi frapporre tra il fuoriclasse della UAE e la quarta vittoria consecutiva, ossia Remco Evenepoel, ma il belga dovrà essere al top della condizione e sorprendere il suo rivale diretto. Tra gli altri ci proveranno Marc Hirschi, Adam Yates, Matteo Jorgenson, Enric Mas e Ben Healy, mentre tra gli italiani su tutti tenteranno di rendersi protagonisti Antonio Tiberi e Giulio Ciccone, ma attenzione anche a Davide Piganzoli.

Si parte alle 10.40.