LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA: Luna Rossa sfida in finale le britanniche

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Finale dell’America’s Cup femminile. Luna Rossa e Athena Pathway si confronteranno per giocarsi l’ambito trofeo. Nelle acque di Barcellona (Spagna) si prospetta un Match Race palpitante, in cui soprattutto la partenza potrebbe essere determinante, facendo i conti anche con le condizioni di vento variabile.

Una nuova sfida tra Italia e Gran Bretagna e l’equipaggio guidato da Giulia Conti vorrà regalare un successo, anche per riscattare l’esito della Louis Vuitton Cup a livello maschile ovviamente. Il riferimento è alla vittoria di Ineos Britannia contro Luna Rossa Prada Pirelli nella competizione che metteva in palio anche l’approdo all’atto conclusivo di Coppa America contro Team New Zealand.

Lo scafo italiano ha tutte le possibilità per poter centrare l’obiettivo, viste le qualità che le veliste nostrane hanno messo in mostra sia nella fase a gironi che nelle semifinali. Regate che ieri si sono tenute secondo uno schedule molto particolare, influenzato da un vento poco favorevole. Si spera che quest’oggi non ci siano i medesimi problemi.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE della Finale dell’America’s Cup femminile tra Luna Rossa e Athena Pathway: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Il Match Race è previsto tra gara-1 e gara-2 della Finale di Coppa America tra New Zeland e Ineos e quindi il tutto dovrebbe iniziare alle 14.58. Buon divertimento!