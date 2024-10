Sport in tv oggi (martedì 29 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 29 ottobre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sul tennis con il Masters1000 di Parigi-Bercy che vedrà di scena tre giocatori italiani: Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. L’obiettivo è il secondo turno e sarebbe importante andare avanti nel percorso specialmente per il romano, desideroso di conquistare punti importanti per scalare la classifica dopo tanti/troppi problemi fisici.

In primo piano poi l’Eurolega di basket con gli impegni della Virtus Bologna e dell’Olimpia Milano, a caccia di soddisfazioni nella competizione continentale più importante e prestigiosa. Da non dimenticare anche i match di Tortona e di Reggio Emilia in Champions League di basket. Questo e molto altro, come gli anticipi del turno infrasettimanale della Serie A di calcio, tra cui la sfida tra Milan e Napoli.

Guarda l’Eurolega di basket su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, martedì 29 ottobre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 29 ottobre

05.00 Tennis, WTA Jiujiang: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), SuperTennis; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e su Supertennix.

(Bronzetti vs Sawangkaew 2° match e inizio programma alle 05.00 italiane; Trevisan vs Zheng 2° match e inizio programma alle 05.00 italiane)

07.00 Tennis, WTA Hong Kong: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), SuperTennis; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e su Supertennix.

11.00 Tennis, ATP Parigi-Bercy: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Musetti vs Struff 1° match e inizio programma alle 11.00; Berrettini vs Popyrin 2° match e inizio programma alle 11.00; Arnaldi vs Rune 3° match e inizio programma alle 11.00)

11.00 Tour de France 2025, presentazione del percorso – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

11.00 Snooker, Scottish Open: qualificazioni – Diretta su Discovery+.

18.00 Basket, Champions League: VEF Riga vs AEK Athens – Diretta streaming su DAZN.

18.00 Basket, Eurocup: BC Wolves vs Besiktas – Diretta streaming su DAZN.

18.15 Calcio femminile, Amichevole: Italia vs Spagna – Diretta tv su Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay.

18.30 Calcio, Serie A: Cagliari vs Bologna – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

18.30 Calcio, Serie A: Lecce vs Verona – Diretta streaming su DAZN.

18.30 Calcio, Serie C: Arzignano vs Pro Patria – Diretta tv su Sky Sport 257; in streaming su SkyGo e su NOW.

18.30 Calcio, Serie C: Atalanta U23 vs Pro Vercelli – Diretta tv su Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.

18.30 Calcio, Serie C: Caldiero Terme vs Giana Erminio – Diretta tv su Sky Sport 256; in streaming su SkyGo e su NOW.

18.30 Calcio, Serie C: Trento vs Virtus Verona – Diretta tv su Sky Sport 255; in streaming su SkyGo e su NOW.

18.30 Calcio, Serie C: Sestri Levante vs Ternana – Diretta tv su Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.

18.30 Calcio, Serie C: SPAL vs Pianese – Diretta tv su Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.

18.30 Basket, Eurolega: Anadolu Efes vs Barcellona – Diretta streaming su DAZN.

19.30 Basket, Eurocup: Hamburg vs Turk Telekom – Diretta streaming su DAZN.

19.30 Basket, Eurolega: Alba Berlino vs Paris – Diretta streaming su DAZN.

19.30 Basket, Eurolega: Fenerbahce vs Maccabi Tel Aviv – Diretta streaming su DAZN.

20.00 Basket, Champions League: Sain Quentin vs Tenerife – Diretta streaming su DAZN.

20.00 Basket, Champions League: Slask Wroclaw vs Reggiana – Diretta streaming su DAZN.

20.15 Basket, Eurolega: Olympiakos vs Real Madrid – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Basket, Eurocup: Joventut vs Gran Canaria – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Basket, Eurolega: Baskonia vs Olimpia Milano – Diretta tv su Sky Sport Max (205); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.30 Calcio, Serie B: Bari vs Carrarese – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Calcio, Serie B: Brescia vs Spezia – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Calcio, Serie B: Juve Stabia vs Sassuolo – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Calcio, Serie B: Modena vs Cremonese – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Calcio, Serie B: Reggiana vs Cosenza – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Calcio, Serie B: Salernitana vs Cesena – Diretta streaming su DAZN.

20.45 Calcio, Serie A: Milan vs Napoli – Diretta tv su Zona DAZN (214); in streaming su DAZN.

20.45 Calcio, Serie C: Novara vs Vicenza – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Serie C: Carpi vs Arezzo – Diretta tv su Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Serie C: Gubbio vs Vis Pesaro – Diretta tv su Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Serie C: Rimini vs Legnago – Diretta tv su Sky Sport 255; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Serie C: Lumezzane vs Pergolettese – Diretta tv su Sky Sport 256; in streaming SkyGo e su NOW.

21.00 Basket, Eurolega: Virtus Bologna vs Bayern – Diretta tv su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

21.30 Basket, Champions League: Benfica vs Tortona – Diretta streaming su DAZN.