LIVE Baskonia-Olimpia Milano, Eurolega basket in DIRETTA: serve una vittoria per la svolta

Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Bentrovati alla diretta Live di Baskonia-Olimpia Milano, sesta giornata dell’Eurolega di basket 2024! I meneghini devono rialzare la testa e riscattare la sconfitta interna della settimana scorsa contro l’Efes Istanbul (84-96) per non perdere troppo terreno in classifica rispetto alle dirette concorrenti.

I campioni d’Italia hanno un record di 1-4 maturato in cinque giornate fino a qui disputate, con Shavon Shields e Nikola Mirotic che proveranno a trascinare i compagni a suon di punti pesanti nei momenti decisivi. Coach Ettore Messina cercherà di invertire la rotta in Europa in vista anche del primo derby tricolore di Eurolega contro la Virtus Bologna – con cui l’Olimpia lo stesso score – in programma giovedì sera al Forum di Assago.

Il Baskonia Vitoria-Gasteiz di coach Pablo Laso si presenta al match odierno dopo il successo casalingo contro l’Alba Berlino (80-57), con gli spagnoli che hanno un bilancio di tre successi – uno dei quali contro il Real Madrid – e due ko, con l’allenatore basco che si affiderà alle fiammate offensive di Markus Howard alla solidità difensiva di Timothé Luwawu-Cabarrot ex di turno, con Chima Moneke pronto a colpire da qualsiasi posizione.

Inizio del match previsto alla Buesa Arena di Vitoria-Gasteiz (Spagna) alle ore 20:30, con la diretta TV affidata a Sky Sport Max (canale 205) e a quella streaming disponibile su SkyGO, Now TV e DAZN.