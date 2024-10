LIVE Arnaldi-Rune, ATP Parigi-Bercy 2024 in DIRETTA: serve l’impresa per sognare il derby con Sinner

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di 1° turno del Masters1000 di Parigi-Bercy tra Matteo Arnaldi e Holger Rune.

Partita che promette scintille tra l’azzurro, sempre tra i più temuti al momento del sorteggio visto il tennis dal potenziale ancora non definito, e il giovane talento danese. Quest’ultimo, con l’arrivo dei tanto amati palazzetti (o campi indoor) è tornato a far valere il suo tennis fatto di tanto talento e classe, ma anche di tanta, e non sempre sana, follia. Nel 500 di Basilea si è spinto fino alla semifinale, che mancava da Cincinnati, ed è stato sconfitto dal futuro campione Mpetshi-Perricard.

Arnaldi non ha fortuna nei sorteggi. In tutta la stagione 2024, la prima per lui completamente di circuito maggiore, ha avuto tantissimi sorteggi sfortunati nei Masters1000. Tuttavia, in una stagione che comunque non convince al 100%, il ligure è stato comunque in grado di confermarsi in ottavi in uno Slam (Parigi) e di ottenere la prima semifinale in un torneo di questa caratura (Montreal). Qui, c’è subito bisogno della partita perfetta per giungere in sedicesimi contro Bublik. Poi ci sarebbe Sinner…

I due non si sono mai incontrati! Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del match del Masters1000 di Parigi-Bercy tra Matteo Arnaldi e Holger Rune. Si parte come 3° sul Campo 1 dopo Musetti-Struff e Rublev-Cerundolo, vi aspettiamo!