LIVE Musetti-Struff, ATP Parigi-Bercy 2024 in DIRETTA: prova di maturità contro il tedesco

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di 1° turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy tra Lorenzo Musetti e Jan-Lennard Struff.

Esordio molto complicato, anche se ci sono 26 posizioni di differenza nel ranking ATP tra i due. Il tedesco è uno dei peggiori clienti da trovare sul cemento indoor, tra i giocatori fuori dalle teste di serie. Nel torneo di Vienna ha messo paura al 9° tennista della race Alex De Minaur, costretto a rimontare il perentorio 6-2 inflittogli all’esordio dal tedesco. Appena rientrato nel circuito dopo un’assenza per problemi fisici dagli scorsi US Open, Struff è uscito dai primi 30 giocatori del mondo. Avrà quindi il dente avvelenato!

Musetti dal canto suo coltiva ancora il sogno di qualificarsi come riserva alle ATP Finals. Dopo la sconfitta di ieri di Tommy Paul, al carrarino servirebbe una finale per avere la certezza di essere presente a Torino come prima o seconda riserva, fatto che non sarebbe banale e non lo è, se si pensa ai primi 3 mesi di stagione. C’è un precedente, giocato proprio sul cemento indoor di Sofia nel 2022, erano i quarti di finale e si impose Musetti per 7-6, 6-1!

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del match di 1° turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy tra Lorenzo Musetti e Jan-Lennard Struff. Si parte alle ore 11, vi aspettiamo!