Sport in tv oggi (giovedì 10 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, giovedì 10 ottobre, si preannuncia una lunga e intensa giornata di sport con tanti eventi di rilievo anche in chiave azzurra. Fari puntati in mattinata sul tennis in Cina, con Jannik Sinner che sfida il russo Daniil Medvedev nei quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai e con Jasmine Paolini impegnata contro la russa Erika Andreeva agli ottavi del WTA 1000 di Wuhan.

Italia protagonista anche nei rispettivi tornei di doppio, con Bolelli/Vavassori che affrontano ai quarti gli argentini Gonzalez/Molteni e le campionesse olimpiche Errani/Paolini che fronteggiano agli ottavi Alexandrova/Siniakova. Prosegue nel frattempo a Barcellona l’America’s Cup femminile con le ultime regate del gruppo A, in cui Luna Rossa dovrà blindare la qualificazione per il turno successivo.

In evidenza anche il ciclismo su strada con la Gran Piemonte e con la terza frazione del Simac Ladies Tour, mentre nel tardo pomeriggio e in serata ci sarà spazio per gli sport di squadra. La Nazionale di calcio maschile gioca a Roma contro il Belgio nel terzo impegno della fase a gironi di Nations League, mentre tre squadre italiane saranno di scena in Eurolega tra basket maschile e femminile.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi giovedì 10 ottobre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 10 ottobre

5.00 Tennis, WTA Wuhan: ottavi di finale (3° match sul campo 1 Jasmine Paolini-Erika Andreeva, 4° match Errani/Paolini-Alexandrova/Siniakova) – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

6.30 Tennis, ATP Shanghai: quarti di finale (2° match sul centrale, non prima delle 9.00, Jannik Sinner-Daniil Medvedev, 4° match sul centrale Bolelli/Vavassori-Gonzalez/Molteni) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

13.30 Golf, DP World Tour: Open de France, primo giro – Diretta tv su Sky Sport Golf, live streaming su Sky Go e NOW

14.00 Ciclismo femminile, Simac Ladies Tour: terza tappa – Diretta tv su Eurosport 2, live streaming su discovery+, Sky Go, NOW e DAZN

14.00 Vela, America’s Cup femminile: fase a gironi (gruppo A, con Luna Rossa) – Diretta tv su Sky Sport America’s Cup, live streaming sul canale Youtube di America’s Cup, Sky Go e NOW

14.15 Ciclismo: Gran Piemonte – Diretta tv su Rai Sport ed Eurosport 2 (dalle 15.15), live streaming su Rai Play, discovery+, Sky Go (dalle 15.15), NOW (dalle 15.15) e DAZN (dalle 15.15)

15.45 Golf, PGA Tour: Black Desert Championship, primo giro – Diretta tv su Eurosport 2 (dalle 23.00), live streaming su discovery+, Sky Go (dalle 23.00), NOW (dalle 23.00) e DAZN (dalle 23.00)

17.00 Calcio, Elite League U20: Italia-Inghilterra – Diretta tv su Rai Sport e streaming su Rai Play

18.00 Basket femminile, Eurolega: UNI Gyor-Venezia – Diretta streaming sul canale Youtube FIBA

19.30 Basket, Eurolega: Anadolu Efes-Fenerbahce – Diretta tv su Sky Sport Arena, live streaming su Sky Go, NOW e DAZN

20.00 Basket, Eurolega: ASVEL-Virtus Bologna – Diretta tv su Sky Sport Uno, live streaming su Sky Go, NOW e DAZN

20.15 Basket femminile, Eurolega: Schio-Perfumerias Avenida – Diretta tv su Rai Sport e streaming su Rai Play

20.15 Basket, Eurolega: Panathinaikos-Bayern Monaco – Diretta streaming su DAZN

20.30 Basket femminile, Eurocup: GEAS Sesto San Giovanni-Besiktas – Diretta streaming sul canale Youtube FIBA

20.45 Basket, Eurolega: Real Madrid-Partizan Belgrado – Diretta streaming su DAZN

20.45 Calcio, UEFA Nations League: Italia-Belgio – Diretta tv su Rai 1 e streaming su Rai Play