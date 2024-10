LIVE Paolini-E. Andreeva, WTA Wuhan 2024 in DIRETTA: sfida alla sorella meno famosa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale del WTA 1000 di Wuhan tra Jasmine Paolini e Erika Andreeva.

La più grande delle sorelle russe ha sconfitto a sorpresa e non poco la sorellina, Mirra, testa di serie numero 16 del torneo cinese con il punteggio di 6-3, 6-1. Ecco quindi che l’occasione è ghiotta per Paolini di continuare la propria corsa in Cina, dopo che nella giornata di ieri è venuta fuori molto bene da un’esordio molto complicato contro la giocatrice di casa Yue Yuan.

Per quanto riguarda la race, Paolini ha ieri scalato una posizione, mettendosi alle spalle nella classifica Live la kazaka infortunata Elena Rybakina. Adesso, si tratta solo di capire in che posizione arriverà a Riyadh, e quindi chi affronterà nella fase di RoundRobin delle Finals a livello WTA. Una vittoria oggi sarebbe anche importante per il ranking, visto che l’azzurra si trova a circa 250 punti virtuali dalla stessa Rybakina, che potrebbe essere superata durante questa settimana.

Non resta che agurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale del WTA 1000 di Wuhan tra Jasmine Paolini e Erika Andreeva. Si gioca non prima delle 9, prima (dalle 5:00) giocheranno Linette-Kasatkina e Baptiste-Alexandrova.