LIVE Sinner-Medvedev, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: l’eterno duello, il n.1 riuscirà ad impattare nei precedenti?

match di quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev.

Una sfida sempre più frequente tra questi due giocatori, che si incontrano per la quattordicesima volta in carriera, per la quinta volta quest’anno. Un avversario che inizialmente rimaneva indigesto al giocatore altoatesino, che ha perso i primi sei precedenti contro il russo. Dalla vittoria in finale a Pechino lo scorso anno, il bilancio si è ribaltato: sei vittorie e una sconfitta in favore dell’azzurro, che ha perso solo ai quarti di finale di Wimbledon di quest’anno, ma ha vinto la finale in Australia che gli ha regalato il primo Slam.

Medvedev arriva a questa sfida forte di un bel successo contro Tsitsipas, ma era stato tutt’altro che brillante nel primo turno contro Arnaldi. Sinner invece ha ceduto un set contro Etcheverry e ha fatto un po’ di fatica contro un grande Shelton, ma riuscendo a spuntarla giocando in maniera perfetta i momenti importanti del match.

match di quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Si comincia alle 9.00 sullo Stadium Court.