LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA: Luna Rossa per chiudere il girone al comando

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda ed ultima giornata del qualification round del gruppo A di America’s Cup femminile. Spazio alle 4 regate di flotta conclusive che proietteranno le prime tre imbarcazioni classificate alla seconda fase in cui incroceranno le vincenti del girone preliminare del gruppo riservato ai team invitati.

A Barcellona continua il fitto programma velistico in attesa della finalissima di Coppa America tra INEOS Britannia e New Zealand. Da questa edizione è stata introdotta la competizione femminile in cui Luna Rossa è tra le attese protagoniste. Guidate dalle timoniere Giulia Conti e Margherita Porro, con le trimmer Maria Giubilei e Giulia Fava, le azzurre hanno ottenuto tre vittorie ed un bottino di 33 punti nella prima tornata di regate.

Quest’oggi le nostre veliste avranno il compito di blindare la qualificazione alle regate di flotta di semifinale, potendo vantare un cospicuo vantaggio non tanto sulla più immediata inseguitrice ma su coloro che occupano le restanti posizioni. In classifica infatti le britanniche di Athena Patway stazionano a soli 4 punti da Luna Rossa, con New Zealand ed Alinghi staccate invece rispettivamente di 15 e 18 lunghezze.

L'ultima giornata del qualification round del gruppo A di Americas' Cup femminile inizierà alle 14.00.