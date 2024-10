LIVE ASVEL Villeurbanne-Virtus Bologna, Eurolega basket 2024 in DIRETTA: gli emiliani cercano i primi punti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti, amiche ed amici di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di ASVEL Villeurbanne-Virtus Bologna, seconda giornata dell’Eurolega di basket 2024! Le V-nere cercano il pronto riscatto dopo il ko rimediato la settimana scorsa all’esordio contro l’Efes Istanbul (67-76) per rialzare subito la testa all’inizio di una lunga stagione europea.

I bianconeri sono poi attesi dal primo doppio turno della settimana prossima con l’impegno casalingo martedì sera contro lo Zalgiris Kaunas di Andrea Trinchieri, seguito poi dalla trasferta nel Principato di Monaco contro l’AS di Mike James. Coach Luca Banchi pensa prima alla gara odierna, dove servirà anche l’apporto di Will Clyburn tenuto a zero punti contro la sua ex squadra venerdì scorso all’Unipol Arena mentre Tornike Shengelia ed Isaia Cordinier proveranno a trascinare ancora i compagni.

Anche l’ASVEL Villeurbanne ha incassato una sconfitta nella prima giornata della regular season 2024-2025, con la squadra francese battuta sul campo neutro di Belgrado (Serbia) dal Maccabi Tel Aviv per 89-82. Chiavi del gioco affidate a Paris Lee, con Nando De Colo pronto a dare il suo contributo insieme all’altro veterano David Lighty ex Cremona e Sassari. Ruolo di marcia diverso invece in Campionato, con i transalpini primi in classifica con 3-0 di record.

Inizio del match previsto all'Astroballe di Villeurbanne (Francia) alle ore 20:00, con la diretta TV garantita da Sky Sport Uno (canale 201) e quella streaming disponibile su SkyGO, Now TV e DAZN.