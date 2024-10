Sport in tv oggi (domenica 20 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Domenica 20 ottobre ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo su strada con la Veneto Classic, i motori con MotoGP, F1 e Superbike, il ciclismo su pista con i Mondiali, e tanto altro ancora.

La Veneto Classic 2024 di ciclismo su strada, gara di categoria 1.Pro, prevede la partenza da Soave (Verona) e l’arrivo a Bassano del Grappa (Vicenza) dopo aver percorso 191.95 km. La partenza ufficiosa avverrà alle 12.00 da Soave, mentre lo start ufficiale sarà dato alle 12.05, infine l’arrivo è previsto a Bassano del Grappa tra le 16.15 e le 16.39.

Si affronterà lo strappo di Monteviale, per giungere poi al traguardo volante di Nove, dedicato a Jacopo Venzo. Un primo circuito di 12.6 km da percorrere 2 volte prevede la salita de La Rosina, mentre un secondo circuito di 12.4 km da ripetere 4 volte include lo strappo de La Tisa, in pavé. Si affronterà poi il muro di Diesel Farm, in sterrato, a 10 km dall’arrivo, poi la rampa di Contrà Soarda, lunga 400 metri, che precede il traguardo in Piazza Libertà a Bassano.

Il Motomondiale 2024 vedrà andare in archivio la diciassettesima tappa stagionale: per il GP d’Australia, a Phillip Island, si disputeranno il warm up della MotoGP (00.40) e, nell’ordine, le gare di Moto3 (02.00), Moto2 (03.15) e MotoGP (05.00).

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 20 ottobre

00.00 F1, GP Stati Uniti: qualifiche – Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW, differita 01.30 TV8 HD, tv8.it

00.00 Pattinaggio artistico, Skate America: corto maschile – discovery+

00.40-00.50 MotoGP, GP Australia: warm up – Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW

02.00 Moto3, GP Australia: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, differita 09.00 TV8 HD, tv8.it

02.05 Pattinaggio artistico, Skate America: libero femminile – discovery+

03.15 Moto2, GP Australia: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, differita 10.15 TV8 HD, tv8.it

04.00 Tennis, WTA Osaka: semifinali e finale – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, SuperTennis HD, SuperTenniX

05.00 MotoGP, GP Australia: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, differita 12.00 TV8 HD, tv8.it

08.30 Atletica leggera, Rome Half Marathon – Sky Sport Arena, Sky Sport Uno, Sky Go, NOW

09.15 Superbike, GP Spagna: warm up – Nessuna copertura tv / streaming

10.30 Tennistavolo, Europei individuali: 6a giornata – ettu.tv

11.00 Superbike, GP Spagna: Superpole Race – Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, differita 13.00 TV8 HD, tv8.it

11.00 Ciclismo su pista, Mondiali: 5a giornata, sessione mattutina – Nessuna copertura tv / streaming

11.00 Tennis, WTA Ningbo: finale – Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, SuperTennis HD, SuperTenniX

11.00 Golf, Andalucia Masters: 4° giro – Sky Sport Golf, Sky Go, NOW

12.00 Tennis, ATP Almaty: finale – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV

12.00 Calcio femminile, Serie A: Inter-Juventus – Rai Sport HD, Rai Play, DAZN

12.05 Ciclismo, Veneto Classic: Soave – Bassano del Grappa (191.95 km) – 15.00 Rai 2 HD, Rai Play, discovery+

12.30 Calcio, Serie A: Empoli-Napoli – DAZN, DAZN 1

13.30 Ciclismo su pista, Mondiali: 5a giornata, sessione pomeridiana – Eurosport 2 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, Rai Play Sport 1, poi dalle 14.00 anche su Rai Sport HD, Rai Play

14.00 Superbike, GP Spagna: gara 2 – Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, TV8 HD, tv8.it

15.00 Tennis, ATP Stoccolma: finale – Sky Sport Tennis, Sky Sport 257, Sky Go, NOW, Tennis TV

15.00 Calcio, Premier League: Wolverhampton-Manchester City – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW

15.00 Pallanuoto, Serie A1: Ortigia-Onda Forte – Nessuna copertura tv / streaming

15.00 Calcio, Serie A: Venezia-Atalanta – DAZN, DAZN 1

15.00 Calcio, Serie A: Lecce-Fiorentina – DAZN, DAZN 2

16.00 Calcio femminile, Serie A: Roma-Milan – DAZN

16.00 Volley, SuperLega: Verona-Civitanova – VBTV, Rai Play Sport 2, poi dalle 17.00 anche su Rai 2 HD, Rai Play

16.00 Volley, SuperLega: Trentino-Modena – DAZN, VBTV

16.00 Volley femminile, Serie A1 : Milano-Novara – VBTV

16.30 Volley femminile, Serie A1 : Roma-Conegliano – DAZN, VBTV

16.30 Tennis, ATP Anversa: finale – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV

16.30 Basket, Serie A: Brescia-Sassari – DAZN

17.00 Basket, Serie A: Scafati-Milano – DAZN

17.00 Volley femminile, Serie A1 : Chieri-Firenze – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1 : Scandicci-Perugia – VBTV

17.30 Volley femminile, Serie A1 : Bergamo-Talmassons – DAZN, VBTV

17.30 Basket, Serie A: Pistoia-Venezia – DAZN

17.30 Calcio, Premier League: Liverpool-Chelsea – Sky Sport Uno, Sky Go, NOW

17.30 Calcio, Bundesliga: Wolfsburg-Werder Brema – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW

17.30 Calcio, Serie C: Padova-Feralpisalò – Sky Sport 252, Sky Go, NOW

18.00 Calcio, Serie A: Cagliari-Torino – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

18.00 Calcio femminile, Serie A: Sassuolo-Como – DAZN

18.00 Basket femminile, Serie A1: Battipaglia-Campobasso – flima.tv

18.00 Basket femminile, Serie A1: Sassari-San Martino di Lupari – flima.tv

18.00 Basket femminile, Serie A1: Schio-Faenza – flima.tv

18.00 Volley femminile, Serie A1 : Vallefoglia-Busto Arsizio – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV

18.00 Volley, SuperLega: Grottazzolina-Padova – VBTV

18.00 Volley, SuperLega: Perugia-Cisterna – VBTV

18.05 Pattinaggio artistico, Skate America: libero maschile – discovery+

18.15 Basket, Serie A: Virtus Bologna-Tortona – DAZN, DMAX, discovery+

19.00 Basket, Serie A: Treviso-Trentino – DAZN

19.00 Volley, SuperLega: Monza-Milano – DAZN, VBTV

19.30 Calcio, Serie C: Crotone-Taranto – Sky Sport Arena, Sky Sport 257, Sky Go, NOW

20.00 Basket, Serie A: Trieste-Reggio Emilia – DAZN, Eurosport 2 HD, discovery+

20.20 Pattinaggio artistico, Skate America: free dance sul ghiaccio – discovery+

20.45 Basket femminile, Serie A1: Venezia-Sesto San Giovanni – Rai Sport HD, Rai Play

20.45 Calcio, Serie A: Roma-Inter – DAZN, DAZN 1

21.00 F1, GP Stati Uniti: gara – Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW, differita 22.30 TV8 HD, tv8.it

