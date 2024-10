LIVE Superbike, GP Spagna 2024 in DIRETTA: si chiude il Mondiale, Bulega cerca un’altra vittoria

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e della terza e ultima giornata di gare al GP di Spagna, in corso a Jerez de la Frontera, ultimo appuntamento del Mondiale 2024 di Superbike. Si chiude quest’oggi l’avventura iridata nel paddock della massima categoria riservata alle derivate di serie. I giochi per il titolo mondiale sono terminati, ma nulla vieta ai piloti di concedersi una giornata conclusiva all’insegna del divertimento per darsi il miglior saluto possibile in vista dell’avvio

Nel pomeriggio di ieri, è arrivata l’ufficialità del secondo titolo in Superbike per Toprak Razgatlioglu: al fortissimo centauro turco è bastata la seconda posizione di gara-1 per mettere il timbro sulla conquista della vetta della classifica. Un successo strameritato, frutto di diciassette vittorie e oltre venti podi complessivi, minato solamente dall’infortunio occorso nel terrificante incidente di Magny Cours che poteva mettere ko l’ex Yamaha per il resto della stagione.

Sostanzialmente, le posizioni del podio sono cristallizzate. Nicolò Bulega chiuderà il suo primo anno in Superbike con un’ottima seconda piazza, figlia di cinque vittorie in campionato. Il pilota del Team Aruba Ducati proverà a migliorare il suo bottino stagionale in questa giornata finale. Terzo il compagno di squadra del lombardo, Alvaro Bautista. L’unica contesa rilevante riguarda la quarta posizione in campionato, la quale andrà ad appannaggio ad uno tra Alex Lowes e Danilo Petrucci, separati da 7 punti in classifica.

Si parte alle 11.00 con la Superpole Race, mentre tre ore più tardi avrà inizio gara-2.