LIVE F1, GP USA 2024 in DIRETTA: duello Norris-Verstappen, ma la Ferrari è in agguato

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP degli USA, 19° appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito di Austin, piloti e team saranno chiamati a uno sforzo non indifferente dal punto di vista della guida e della preparazione alla gara. Il tracciato è tra i più impegnativi in calendario e richiederà tanto al mezzo meccanico e non solo.

La Ferrari inizierà la propria avventura dalla seconda fila. Carlos Sainz e Charles Leclerc si sono classificati in terza e quarta posizione, non avendo quel feeling con le mescole soft che sarebbe stato necessario avere per fare la differenza nel time-attack. E così a partire dalla p.1 sarà la McLaren di Lando Norris, che ha sorpreso un Max Verstappen (Red Bull) lanciatissimo verso la pole.

L’olandese potrebbe sfruttare la piazzola di partenza, tipicamente favorevole per tentare un sorpasso all’interno di curva-1 in salita. Vedremo se Norris saprà gestire la situazione o, come invece è accaduto in altre circostanze, subire l’infilata di Max. La Rossa spera di inserirsi in questa lotta, nella consapevolezza di avere un buon passo gara e magari poter sopravanzare gli altri con la strategia.

Il via della gara è previsto alle 21.00 italiane.