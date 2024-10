Pattinaggio artistico, Wakaba Higuchi rimonta e vince Skate America. Malinin tallonato da Miura

Wakaba Higuchi ha vinto Skate America, prima tappa del Grand Prix di pattinaggio artistico andata in scena sul ghiaccio di Allen (Texas, USA). La giapponese si è scatenata nel free skating, riuscendo in una strepitosa rimonta dalla quarta piazza con cui aveva concluso il programma corto. La 23enne si è distinta sulle note di Natura Boy e Running Up That Hill, riuscendo a esprimersi nel miglior modo possibile dopo l’infortunio che le impedì di prendere parte alla stagione 2022-2023.

L’asiatica, quinta alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, ha trionfato con il punteggio complessivo di 196.93: decisivi i 130.81 (66.04 per la parte tecnica, 64.77 per i components) della gara odierna, grazie a cui ha operato il sorpasso ai danni della connazionale Rinka Watanabe (195.22), della statunitense Isabeau Levito (194.83) e dell’altra americana Bradie Tennell (192.04).

Rinka Watanabe ha concluso in seconda posizione: la 22enne, terza agli ultimi Four Continents, ha ben interpretato la Maria de Buenos Aires, riuscendo a ottenere il terzo parziale nel segmento di gara (128.68, 63.94+64.74) dopo il terzo posto nel corto. La statunitense Isabeau Levito si è dovuta accontentare del gradino più basso del podio dopo aver primeggiato nello short program e non essere stata impeccabile oggi (126.40, 59.58+67.82). La belga Nina Pinzarrone ha piazzato un bel 130.76 ed è così riuscita a recuperare una posizione, chiudendo al quarto posto (193.61) davanti a Bradie Tennell.

Nello short program maschile, invece, lo statunitense Ilia Malinin si è fatto valere dall’altro di 99.69 (56.08 per la parte tecnica a 44.61 per i components). Il Campione del Mondo è tallonato dal giapponese Kao Miura: il 19enne, già oro iridato tra gli juniores, lo insegue ad appena 15 centesimi di distacco (99.54, 55.58+43.96). Il georgiano Nika Egadze occupa la terza piazza (93.89, 53.86+40.03), appena davanti al francese Kevin Aymoz (92.04, 46.64+45.40).