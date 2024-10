Nuoto, Ceccon, Martinenghi e Pilato tra i protagonisti italiani in Coppa del Mondo

Torna la Coppa del Mondo di nuoto in vasca corta e saranno diversi gli azzurri tra i protagonisti nei tre appuntamenti che si svolgeranno in Asia. Il 12 ottobre ci sarà quella in acque libere a Setubal (Portogallo) che coinvolgerà tra le altre Giulia Gabbrielleschi, ma l’attenzione è soprattutto puntata alla competizione in vasca corta.

Si comincerà con il fine settimana dal 18 al 20 ottobre in quel di Shanghai (Cina), per proseguire poi a Incheon (Corea del Sud) dal 24 al 26 ottobre e concludere infine con Singapore dal 31 ottobre al 2 novembre. Una decisione, quella della FINA, quella di accorpare queste tappe per vicinanza geografica, legata a un calendario affollato: la volontà è quella di semplificare la vita agli atleti.

L’Italia si presenterà con alcune stelle come i campioni olimpici Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi, ma anche Benedetta Pilato, Alberto Razzetti e Lorenzo Mora.

Ecco il programma completo della World Cup: