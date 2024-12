Mondiali nuoto vasca corta 2024 oggi in tv: orari 12 dicembre, streaming, italiani in gara

Oggi, giovedì 12 dicembre, terza giornata dei Mondiali 2024 di nuoto in vasca corta. La Duna Arena di Budapest (Ungheria) sarà teatro di altre gare da cui ci si aspetta qualcosa di rilevante, in considerazione dei tanti record del mondo siglati nei primi due giorni nella capitale magiara. In casa Italia si spera di arricchire il proprio medagliere, attualmente fermo a due argenti.

Si comincerà alle 09.00 con le batterie dei 50 dorso donne con Sara Curtis. Si spera che la giovane piemontese abbia recuperato le energie, dopo aver faticato non poco a gestire gli sforzi delle staffette e dei 100 stile libero nelle prime due giornate. A seguire ci sarà Lorenzo Mora, reduce dal sesto posto dei 100 dorso e desideroso di fare meglio.

Nei 200 farfalla uomini grandi attese sul ritorno in vasca di Alberto Razzetti. Il ligure, argento nei 200 misti, sembra in ottima condizione e vorrebbe replicare l’impresa di Abu Dhabi di tre anni fa, quando seppe imporsi a sorpresa in questa specialità. A seguire vi saranno le heat dei 100 misti con Costanza Cocconcelli, dei 400 stile libero uomini con Marco De Tullio e della 4×200 stile libero con il quartetto Biagiotti, D’Innocenzo, Mascolo e Morini.

Nella sessione serale due le finali dove abbiamo la certezza di avere azzurri. Nei 100 stile libero uomini Alessandro Miressi tenterà il colpo in un contesto molto complicato, in cui tutti sono estremamente vicini. Nei 100 rana lo stesso proverà a fare Ludovico Viberti, su una distanza che risente dell’assenza anche del campione olimpico in carica, Nicolò Martinenghi.

La terza giornata dei Mondiali di nuoto in vasca corta 2024 a Budapest (Ungheria) sarà trasmessa in diretta televisiva da RaiSport HD sia per quanto concerne le batterie (ore 09.00) che per le semifinali/finali (ore 17.30); in streaming su RaiPlay con la medesima programmazione. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-3.

ITALIANI IN GARA

Giovedì 12 dicembre

Sessione mattutina

9:02 50 dorso donne batterie (Sara Curtis)

9:17 50 dorso uomini batterie (Lorenzo Mora)

9:31 200 farfalla donne batterie (Nessuna italiana presente)

9:48 200 farfalla uomini battere (Alberto Razzetti, Alessandro Ragaini)

10:07 100 misti donne batterie (Costanza Cocconcelli)

10:18 100 misti uomini batterie (Nessun italiano presente)

10:29 400 stile libero uomini batterie (Marco De Tullio)

11:03 4×200 stile libero donne batterie (Biagiotti, D’Innocenzo, Mascolo, Morini)

Sessione serale

17:32 100 stile libero donne – Finale

17:40 100 stile libero uomini – Finale (Alessandro Miressi)

17:48 50 dorso donne – Semifinali

17:57 50 dorso uomini – Semifinali

18:06 200 farfalla donne – Finale

18:16 200 farfalla uomini – Finale

18:30 100 rana donne – Finale

18:38 100 rana uomini – Finale (Ludovico Viberti)

18:52 100 misti donne – Semifinali

19:02 100 misti uomini – Semifinali

19:13 400 stile libero uomini – Finale

19:29 4×200 stile libero donne – Finale

