MotoGP, Francesco Bagnaia: “L’obiettivo era la top 10, so già come guadagnare su Marquez”

Francesco Bagnaia è riuscito a sopperire nel finale a un venerdì difficile in Australia a Phillip Island. Il tre volte campione del mondo ha concluso in quinta posizione le pre-qualifiche, rese più difficili dalla cancellazione delle prove libere causa pioggia. Condizioni comunque che sono state difficili, con freddo e un’aderenza tutt’altro che solida.

Queste le sue parole a Sky Sport MotoGP: “Con la prima moto non è andata bene e non ho avuto le sensazioni giuste, già quando ho cambiato e sono partito con la seconda mi sono sentito meglio sia da subito. Abbiamo dovuto fare un po’ di lavoro, la moto dell’anno scorso tende ad avere un po’ più di trazione e meno peso davanti. Eravamo bilanciati in quella direzione lì e ogni uscita che facevamo andava un po’ meglio”.

Sul time attack finale: “Purtroppo nel time attack finale non ho potuto esprimere tutto quello che avevo perché c’erano le bandiere gialle nei due giri successivi a quello nel quale ho fatto il tempo, comunque siamo nei primi cinque e l’obiettivo era stare nei dieci”.

Sulle differenze con Marquez: “Su Marquez perdiamo in un punto solo, quindi sappiamo già cosa fare. Curva 3 la faccio forte e guadagno tanto, però arrivo troppo forte alla curva 4, quindi forse ci devo arrivare più piano. Dove guadagna Marquez è in curva 6, lui è molto bravo, riesce a portar dentro più velocità, purtroppo negli ultimi due giri non ho potuto spingere. T1 e T3 sono più veloce io, lui fa la differenza nel T2. Siamo tutti molto simili, anche con Martin. Su questo tracciato è difficile fare la differenza e nessuno la sta facendo. Al momento non vedo nessuno che sta andando più forte”.