LIVE Sinner-Djokovic, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: l’italiano e il serbo si ritrovano dopo 9 mesi

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Jannik Sinner-Novak Djokovic, finale del Masters 1000 di Shanghai 2024. Si affrontano il numero 1 al mondo ed il tennista più vincente di sempre nell’ottavo capitolo di una rivalità cominciata nel 2021 e che vede attualmente il serbo avanti 4-3 nei precedenti ufficiali.

Dopo aver perso quattro dei primi cinque scontri diretti (tra cui due sfide a Wimbledon e la finale delle Finals di Torino 2023), l’azzurro è stato in grado di invertire il trend negativo imponendosi negli ultimi due testa a testa consecutivi: la semifinale di Coppa Davis 2023 a Malaga (battendolo poi anche nel doppio decisivo in coppia con Lorenzo Sonego) e la semifinale dell’Australian Open 2024.

Il 23enne altoatesino è già certo di chiudere l’anno da numero 1 del ranking ATP e va alla ricerca del terzo trionfo stagionale in un Masters 1000 (tutti sul cemento, dopo le vittorie a Miami e Cincinnati), per aumentare ulteriormente il suo vantaggio in classifica su Carlos Alcaraz. Motivazioni importanti anche per Nole, che mette nel mirino il 100° titolo della carriera.

La finale di Shanghai tra Jannik Sinner e Novak Djokovic è in programma non prima delle ore 10.30 italiane, come secondo match di giornata sul centrale dopo l’ultimo atto del torneo di doppio (Gonzalez/Molteni contro Koolhof/Mektic) che comincerà alle 8.00. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale: buon divertimento!