VIDEO Sinner-Djokovic 2-0, la sintesi della finale a Shanghai. Vittoria netta del n.1

Jannik Sinner ha sconfitto Novak Djokovic in due set e ha così conquistato il Masters 1000 di Shanghai. Il tennista italiano si è imposto con il punteggio di 7-6(4), 6-3 nell’atto conclusivo andato in scena sul cemento della località cinese, riuscendo a mettere le mani sul settimo titolo di questa stagione tennistica (spiccano Australian Open e US Open, oltre ai due tornei di livello 1000 portati a casa prima di quello odierno). Il numero 1 del mondo ha surclassato il numero 4 del ranking ATP in un’ora e 39 minuti di gioco, mettendo in mostra una nitida superiorità agonistica.

Primo set on serve e senza palle break per i due giocatori, che arrivano così sul 6-6: l’avvio del tie-break è tutto di marca italiana, Sinner strappa il servizio al rivale in due occasioni (4-0) e poi controlla di carattere la situazione. Il momento chiave della seconda frazione arriva nel quarto gioco, dove l’azzurro ha due break-point consecutivi, concretizza il secondo, si issa sul 3-1 e poi si invola verso il successo. Il nostro portacolori è stato decisamente superiore in tutti i fondamentali e ha ampiamente meritato il successo, lo stesso Djokovic ha dichiarato al termine della sfida: “Oggi è stato troppo bravo per me“.

Jannik Sinner ha così pareggiato il conto negli scontri diretti con il ribattezzato Nole (5-5: ha vinto ben quattro degli ultimi cinque precedenti tra cui la semifinale degli ultimi Australian Open e la semifinale della Coppa Davis annullando tre match-point consecutivi. Il 23enne si proietta ora verso il finale di stagione che prevede il Six Kings Slam (torneo di esibizione con un premio di sei milioni di dollari per il vincitore), il Masters 1000 di Parigi-Bercy, le ATP Finals e la Coppa Davis. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di Sinner-Djokovic, finale del Masters 1000 di Shanghai.

VIDEO HIGHLIGHTS SINNER-DJOKOVIC, FINALE SHANGHAI