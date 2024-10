Sinner diventa il sesto giocatore ad aver battuto Djokovic più di 2 volte di fila: la cerchia degli eletti

Jannik Sinner ha surclassato Novak Djokovic nella finale del Masters 1000 di Shanghai, imponendosi in due nitidi set in appena un’ora e 39 minuti di gioco. Il numero 1 del mondo ha liquidato il numero 4 del ranking ATP e ha così trionfato sul cemento della località cinese, mettendo le mani sul terzo terzo stagionale in un torneo di questo livello (impresa che non riusciva dal 2018 per mano di Rafael Nadal) e sul settimo trofeo di un’annata agonistica memorabile.

Jannik Sinner è riuscito a battere il fenomeno serbo per tre volte consecutive: 6-2, 2-6, 7-5 nella semifinale della Coppa Davis 2023 (annullando tre match-point consecutivi); 6-1, 6-2, 6-7(6), 6-3 nella semifinale degli Australian Open 2024; 7-6(4), 6-3 nella finale del Masters 1000 di Shanghai 2024. Uscire vittoriosi da uno scontro diretto contro uno dei più grandi tennisti della storia è già un’impresa, farlo in tre occasioni una in fila all’altra è una magia riservata a pochissimi eletti.

Jannik Sinner è infatti diventato il sesto giocatore a fare capitolare il 24 volte vincitori di Slam per più di due volte consecutive. Il fuoriclasse altoatesino è entrato in un club riservato a pochissimi eletti, affiancando cinque eccellenze di questo sport, a ulteriore dimostrazione dell’enorme valore raggiunto dal 23enne italiano, che tra l’altro si è imposto in quattro degli ultimi cinque precedenti contro il balcanico (alle ATP Finals aveva vinto nel round robin, perdendo però l’atto conclusivo).

Rafael Nadal ebbe la meglio su Djokovic per cinque volte tra il 2008 e il 2009: semifinale delle Olimpiadi di Pechino 2008, primo turno della Coppa Davis 2009, finale del Masters 1000 di Montecarlo e di Roma, semifinale del Masters 1000 di Madrid. Lo statunitense Andy Roddick riuscì nell’impresa per quattro volte tra il 2009 (quarti di finale degli Australian Open, del Masters 1000 di Indian Wells e del Canada) e il 2010 (quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati).

Il francese Jo-Wilfried Tsonga per quattro volte tra il 2008 (finale di Bangkok, ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi, round robin della Masters Cup) e 2009 (semifinale di Marsiglia). Quattro successi di fila contro Djokovic anche per lo svizzero Roger Federer tra il 2006 (32mi di finale del Masters 1000 di Montecarlo e playoff di Coppa Davis) e il 2007 (ottavi degli Australian Open e quarti di Dubai). Tre affermazioni consecutive per il britannico Andy Murray tra il 2008 (quarti del Masters 1000 del Canada e finale del Masters 1000 di Cincinnati) e 2009 (finale del Masters 1000 di Miami).