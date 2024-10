Quanti soldi guadagna Jannik Sinner con la vittoria a Shanghai? Montepremi milionario prima dell’Arabia

Jannik Sinner ha vinto il Masters 1000 di Shanghai, sconfiggendo Novak Djokovic nella finale andata in scena sul cemento della località cinese. Il tennista italiano ha surclassato il fenomeno serbo, imponendosi in due set dopo un’ora e 39 minuti di gioco: prima frazione estremamente combattuta e decisa al tie-break, secondo parziale a senso unico e trionfo totale al cospetto di un’icona di questo sport.

Il numero 1 del mondo è risultato superiore rispetto al numero 4 del ranking ATP, che sulla lunga distanza non è riuscito a tenere il passo del fuoriclasse altoatesino, capace di festeggiare con l’autorevole punteggio di 7-6(4), 6-3. Jannik Sinner ha conquistato il settimo titolo di questa emozionante stagione in cui spiccano Australian Open e US Open oltre ad altri due Masters 1000 (Miami e Cincinnati).

Il 23enne, che era già sicuro di rimanere in vetta alla graduatoria internazionale al termine dell’annata agonistica, ha sconfitto il campione serbo per la quarta volta negli ultimi cinque scontri diretti e ora si lancia con grande entusiasmo verso il finale di stagione che prevede il Masters 1000 di Parigi-Bercy, le ATP Finals e la Coppa Davis.

Il risultato odierno ha un grande rilievo dal punto di vista agonistico e sportivo, ma ha anche un interessante risvolto sotto il profilo economico. Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner vincendo il Masters 1000 di Shanghai? L’assegno è decisamente generoso, visto che stiamo parlando di 1,1 milioni di dollari statunitensi (circa un milione di euro).

QUANTI SOLDI GUADAGNA JANNIK SINNER CON LA VITTORIA A SHANGHAI

1,1 milioni di dollari statunitensi (circa un milione di euro).