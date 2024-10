Jannik Sinner: “Sfruttate le poche chance date da Djokovic, bello avere tre leggende sugli spalti”

Jannik Sinner ha sconfitto Novak Djokovic in due set e ha vinto il Masters 1000 di Shanghai, conquistando il suo terzo titolo in un torneo di questa caratura durante la stagione in corso. Il numero 1 del mondo ha regolato in maniera nitida il fuoriclasse serbo e ha messo le mani sul settimo trofeo di questa annata agonistica, durante la quale ha vinto ben due Slam (Australian Open e US Open). Perentoria affermazione contro il numero 4 del ranking ATP, liquidato per la quarta volta negli ultii cinque scontri diretti.

Jannik Sinner ha analizzato la partita nelle consuete dichiarazioni rilasciate subito dopo l’incontro: “Una delle sfide più difficili contro Djokovic, ha servito alla grande nel primo set, ho faticato a brekkarlo. Questa è una vittoria speciale considerando l’avversario. Ho vinto quattro degli ultimi cinque precedenti? Non c’è un segreto, lui non ha debolezze ma forse nell’ultimo periodo ho saputo sfruttare meglio le poche chance che mi ha dato. Lui è una leggenda del nostro sport, è sempre dura giocare contro di lui“.

Il numero 1 del mondo è tornato poi a parlare subito dopo la premiazione, con in mano il trofeo: “Prima di tutto voglio evidenziare il grande gioco messo in mostra da Djokovic durante questa settimana. Grazie al tuo team e so che hai ringraziato anche chi è nel mio team e ha lavorato in passato con te (si riferisce a una battuta fatta dal serbo durante le sue dichiarazioni, n.d.r.). Ti auguro il meglio per questa stagione e per i traguardi che vorrai raggiungere il prossimo anno, ti auguro di tornare ancora più forte“.

Il fuoriclasse altoatesino ha poi proseguito, rivolgendosi al suo angolo: “Grazie al mio team per avermi supportato ogni giorno di questa settimana. Sono contento di essere qui con loro“. Tra il pubblico erano presenti Carlos Alcaraz, Roger Federer e David Ferrer: “Bello avere tre leggende sugli spalti e una in campo, grazie al direttore del torneo e a tutta l’organizzazione: ci avete fatto sentire a casa, è una location straordinaria per tutti noi giocatori, conto di tornare il prossimo anno“.