Novak Djokovic confessa: “L’assenza di Federer e Nadal influisce sulle motivazioni”. E sugli Slam…

Novak Djokovic punta a essere grande protagonista al Masters 1000 di Madrid, dove si presenta dopo aver perso la finale del Masters 1000 di Miami contro il ceco Jakub Mensik ed essere stato sconfitto dal cileno Alejandro Tabilo all’esordio nel Masters 1000 di Montecarlo. Il fuoriclasse serbo utilizzerà l’impegno sulla terra rossa della capitale spagnola come una prova di rodaggio in vista del Roland Garros, secondo Slam della stagione in programma tra un mese a Parigi.

Il ribattezzato Nole si è imposto in questo torneo per tre volte (2011, 2016, 2019) e si presenterà alla Caja Magica da numero 5 del mondo, con il sogno di conquistare il centesimo titolo sul circuito maggiore. L’ex numero 1 del mondo ha confessato che i ritiri di Roger Federer e Rafael Nadal “influiscono un po’ sulle mie motivazioni, ma se non ne avessi non sarei certo ancora sul circuito e se sono qui è perché sento ancora forte il desiderio di competere“.

Il 24 volte Campione Slam ha poi dichiarato: “Spero di riuscire a fare meglio e di restare competitivo nei Major. Sono sempre ottimista ma non so se sono tra i favoriti qui a Madrid, e questo per via dei risultati ottenuti sin qui in stagione. Vorrei tanto poter ritrovare il mio gioco migliore qui o a Parigi ma ci terrei tanto a competere al meglio alla Caja Magica“.

Il fuoriclasse balcanico ha poi concluso: “Adoro la Spagna. Ho vinto tre volte a Madrid giocando partite incredibili contro Rafa Nadal o Carlos Alcaraz, negli ultimi sei o sette anni sono mancato e mi mancava tanto il pubblico spagnolo: conoscono e rispettano molto il nostro sport, io avverto buone sensazioni e spero di poter arrivare fino in fondo“.