Quanti soldi guadagna Federica Brignone con la vittoria a Soelden? Arriva il primo assegno dell’anno

Federica Brignone ha vinto il gigante di Soelden, prova d’apertura della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. L’azzurra si è imposta sulla pista austriaca e ha così conquistato il primo successo stagionale, iniziando nel miglior modo possibile un’annata agonistica che si spera possa regalare molteplici soddisfazioni all’azzurra. Terza al termine della prima manche, la fuoriclasse valdostana ha pennellato la seconda e ha scavalcato Mikaela Shiffrin e Alice Robinson, meritandosi uno splendido sigillo sul ghiacciaio del Rettenbach.

Federica Brignone ha conquistato il 28mo successo nel massimo circuito internazionale itinerante, allungando in testa alla classifica delle italiane più vincenti di sempre in Coppa del Mondo. La nostra portacolori è tornata a ruggire a sette mesi di distanza dall’ultima affermazione nel massimo circuito internazionale itinerante (ovviamente nel mezzo c’è stata la pausa estiva) ed è balzata in testa alla classifica generale con pieno merito, mostrando una longevità sconfinata.

Si tratta di un risultato decisamente significativo dal punto di vista agonistico e sportivo, ma che ha anche un interessante risvolto dal punto di vista economico. Quanti soldi ha guadagnato Federica Brignone vincendo il gigante di Soelden? Il montepremi è di 47.000 franchi svizzeri (circa 50.200 euro), lo stesso che aveva portato a casa per ogni successo ottenuto nella passata stagione. Federica Brignone guida ovviamente anche il Prize Money Ranking, ovvero la classifica stagionale dei montepremi sportivi.

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO BRIGNONE VINCENDO A SOELDEN?

47.000 franchi svizzeri (circa 50.200 euro).