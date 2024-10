LIVE MotoGP, GP Australia 2024 in DIRETTA: Martin per la spallata, Bagnaia cerca la reazione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Sul circuito di Phillip Island apprestiamoci a vivere una gara molto intensa in cui non soltanto la massimizzazione della prestazione farà la differenza. Il riferimento è alla gestione delle gomme e anche all'adattamento al meteo.

Francesco Bagnaia cerca la reazione dopo quanto accaduto nella Sprint Race e nelle qualifiche. Lo spagnolo Jorge Martin si è imposto in sella alla Ducati Pramac nella gara del sabato, valorizzando al meglio il via dalla pole-position. Un feeling eccelso dell’iberico sul layout australiano e Pecco, da questo punto di vista, dovrà inventarsi qualcosa.

L’alfiere della Ducati Factory ha visto salire a 16 punti il distacco dalla vetta occupata in classifica generale da Martin. Pertanto, mancando quattro round (ivi compreso questo) alla chiusura dell’annata, sarà necessario non accumulare altro ritardo nei confronti dell’iberico. Vedremo poi quale ruolo giocheranno anche altri piloti, come Marc Marquez ed Enea Bastianini che punteranno a far saltare il banco.

Si comincia con il warm-up alle 00.40 italiane, mentre il via della gara sarà alle 05.00 nostrane (27 giri).