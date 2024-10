MotoGP, orari warm-up e gara GP Australia 2024: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Domani, domenica 20 ottobre, è in programma il Gran Premio d’Australia 2024, valevole come diciassettesimo e quartultimo atto stagionale del Motomondiale. Lo splendido circuito di Phillip Island si appresta ad ospitare una gara cruciale per la corsa al titolo iridato in MotoGP che coinvolge Jorge Martin e Francesco Bagnaia, i protagonisti principali del campionato.

Martinator scatterà dalla pole position, grazie ad una qualifica magistrale in cui ha fatto il vuoto rifilando oltre mezzo secondo a Marc Marquez e quasi sette decimi all’Aprilia di Maverick Viñales. Seconda fila della griglia aperta da Marco Bezzecchi, mentre Bagnaia partirà quinto davanti alla sorprendente Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez. Solo 10° e costretto ad una difficile rimonta per il podio Enea Bastianini.

Martin è il grande favorito della vigilia, dopo aver dominato la Sprint allungando a +16 su Pecco nella generale, ma attenzione ad un minaccioso Marquez che ha dimostrato un gran potenziale risalendo fino al secondo posto nella gara breve dopo essere sprofondato in ottava piazza a causa di un errore in partenza.

Le tre gare odierne del Motomondiale a Phillip Island verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e Now TV. Sarà inoltre possibile vedere tutte le corse in chiaro su TV8 in differita a partire dalle ore 9.05. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale delle sessioni della classe regina con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO GP AUSTRALIA MOTOGP 2024

Domenica 20 ottobre

Ore 0.40 Warm-up MotoGP a Phillip Island (Australia) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

Ore 2.00 Gara Moto3 a Phillip Island (Australia) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 3.15 Gara Moto2 a Phillip Island (Australia) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 5.00 Gara MotoGP a Phillip Island (Australia) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

PROGRAMMA MOTOGP: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (le tre gare) e Sky Sport MotoGP.

Diretta streaming: Sky Go, Now TV.

Diretta Live testuale: OA Sport (per il warm-up e la gara della MotoGP).

TV8 trasmetterà in differita la gara di Moto3 alle 9.05, di Moto2 alle 10.20 e di MotoGP alle 12.05.