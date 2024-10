MotoGP, Jorge Martin firma una pole clamorosa nel GP d’Australia. Prima fila spagnola, Bagnaia insegue

Prova di forza straordinaria per Jorge Martin, che si prende la pole position del GP d’Australia grazie ad un giro semplicemente clamoroso. Il pilota spagnolo del team Ducati Pramac ha sfiorato anche il record della pista di Phillip Island, mancandolo per appena 50 centesimi, dopo che ha chiuso con il miglior crono di 1’27”296.

Davvero un dominio assoluto per il leader della classifica mondiale, che lancia un chiaro segnale al diretto rivale Pecco Bagnaia. Il campione del mondo in carica ha faticato tanto a trovare il giro giusto, ma proprio all’ultimo tentativo disponibile è comunque riuscito a limitare i danni, concludendo in quinta posizione, ma con un ritardo di oltre un secondo da Martin (+1.182).

Sarà una prima fila tutta spagnola, visto che alle spalle di Martin ci sono Marc Marquez (Ducati), che aveva dominato le libere in precedenza, ed un ottimo Maverick Vinales (Aprilia). Marquez ha concluso a poco meno di sei decimi (+0.594) dalla vetta della classifica, mentre Vinales si è trovato a poco meno di sette decimi (+0.695).

Sale oltre il secondo il ritardo da Martin già dal quarto posto di Marco Bezzecchi. Un ottima qualifica quella del pilota del Team VR46, che è riuscito anche a migliorarsi nell’ultimo giro, prendendosi la seconda fila. Come detto quinta posizione per Pecco Bagnaia davanti ad uno scalpitante Raul Fernandez, che è sesto con la sua Aprilia (+1.202).

Buon settimo posto per Franco Morbidelli (+1.326), che ha preceduto gli spagnoli Alex Marquez (+1.713) ed Alex Rins (+1.763). Completa la Top-10 l’altra Ducati di Enea Bastianini (+2.700), che non è proprio mai riuscito a trovare il feeling, nonostante il passaggio anche in Q1. Undicesimo Brad Binder (+2.994) davanti a Fabio Di Giannantonio (+3.040).