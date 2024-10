MotoGP, Martin fa il vuoto nella Sprint del GP d’Australia. Bagnaia annaspa fuori dal podio

Jorge Martin completa un sabato perfetto a Phillip Island e, dopo aver firmato una pole position magistrale in qualifica, domina la Sprint del Gran Premio d’Australia 2024, diciassettesimo e quartultimo atto stagionale del Mondiale MotoGP. Vittoria mai realmente in discussione per lo spagnolo del team Pramac, che a questo punto diventa il favorito d’obbligo anche in vista della gara lunga di domani.

Martinator ha sfruttato nel migliore dei modi la sua pole position, conservando la prima posizione e imponendo fin da subito un ritmo forsennato alla corsa con l’obiettivo di andare via in fuga solitaria. Missione compiuta per il leader del campionato, che ha fatto il vuoto a suon di giri veloci costruendo un margine di sicurezza decisivo sugli inseguitori.

L’unico in grado di poterlo impensierire era forse Marc Marquez, che ha pagato però a caro prezzo una partenza negativa che l’ha visto sprofondare in ottava piazza per poi risalire fino alla seconda posizione con una progressione impressionante in sella alla sua Ducati GP23 del team Gresini. Bella rimonta dalla quarta fila anche per Enea Bastianini (autore di un ottimo start), che ha chiuso terzo precedendo il compagno di squadra Francesco Bagnaia.

Quarto posto anonimo per Pecco, in grande difficoltà a livello di passo rispetto agli altri top rider in lotta per le posizioni di vertice. Il piemontese del team ufficiale Ducati perde così 6 punti rispetto al suo rivale diretto nel Mondiale, confermando il suo rendimento sin troppo altalenante delle ultime settimane e presentandosi al GP domenicale con tante incognite.

Piazzamenti di rilievo in chiave azzurra anche per Fabio Di Giannantonio 5° e Franco Morbidelli 6°, mentre Marco Bezzecchi è caduto (tamponando nel finale Maverick Viñales in curva 1 mentre era in lotta per la top5) e Luca Marini è stato il primo degli esclusi dalla zona punti in decima posizione al traguardo con la Honda.

Grazie a questo primo posto nella Sprint di Phillip Island, Martin consolida la sua leadership nella generale allungando a +16 su Bagnaia e +84 sulla coppia formata da Bastianini e Marc Marquez. Oltre 200 punti di distacco per tutti gli altri, con Binder quinto a -221 subito davanti ad Acosta.

CLASSIFICA SPRINT GP AUSTRALIA MOTOGP 2024

1 12 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 19’13.301 180.4

2 9 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 19’14.821 180.2 1.520

3 7 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 19’17.669 179.8 4.368

4 6 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 19’20.180 179.4 6.879

5 5 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing T DUCATI 19’21.206 179.2 7.905

6 4 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 19’22.924 179.0 9.623

7 3 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 19’28.550 178.1 15.249

8 2 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 19’32.581 177.5 19.280

9 1 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 19’34.427 177.2 21.126

10 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 19’34.495 177.2 21.194

11 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 19’34.680 177.2 21.379

12 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 19’34.784 177.1 21.483

13 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 19’36.829 176.8 23.528

14 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 19’47.356 175.3 34.055

15 32 Lorenzo SAVADORI ITA Trackhouse Racing APRILIA 19’51.625 174.6 38.324

Non classificati

72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing T DUCATI 16’22.616 179.2 2 laps

12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 16’22.659 179.2 2 laps

33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 16’24.411 178.9 2 laps

31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 15’00.676 177.7 3 laps

43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 10’29.771 177.9 6 laps

73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 7’33.697 176.4 8 laps

5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 6’06.719 174.6 9 laps