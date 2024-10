Griglia di partenza MotoGP, GP Australia 2024: risultati e classifica qualifiche. Martin domina, Bagnaia 5°

Si sono concluse le qualifiche del GP di Australia sul circuito di Phillip Island, quartultimo appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Una lotta davvero eccezionale e particolarmente intensa per andare a caccia del miglior crono, con i piloti che hanno dato fondo a tutte le energie per la conquista della pole-position.

C’era ovviamente grande attesa per il duello a distanza tra Jorge Martine e Pecco Bagnaia, che in queste ultime gare si giocano il titolo mondiale. Vietato sbagliare fin dalla qualifica, visto che ogni punto anche della sprint di oggi può assolutamente essere decisivo.

Dopo le prove libere il grande favorito per la pole era Marc Marquez, capace di mettersi davanti a tutti al termine delle P2 con la pista che andata via via asciugandosi dopo la pioggia che era caduta nelle ore precedenti.

GRIGLIA DI PARTENZA GP AUSTRALIA MOTOGP 2024

RISULTATI E CLASSIFICA QUALIFICHE GP STATI UNITI MOTO GP

Q2

1. Jorge Martin

2. Marc Marquez

3. Maverick Vinales

4. Marco Bezzecchi

5. Francesco Bagnaia

6. Raul Fernandez

7. Franco Morbidelli

8. Alex Marquez

9. Alex Rins

10. Enea Bastianini

11. Brad Binder

12. Fabio Di Gianantonio

Q1

1 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 1’29.397 9 9 336.5

2 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’29.545 7 7 0.148 0.148 341.8

3 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 1’29.727 10 10 0.330 0.182 337.5

4 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’29.786 8 8 0.389 0.059 336.5

5 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’29.817 8 9 0.420 0.031 341.8

6 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’29.909 9 9 0.512 0.092 337.5

7 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’30.149 8 8 0.752 0.240 333.4

8 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1’30.448 10 10 1.051 0.299 334.4

9 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’30.635 9 9 1.238 0.187 333.4

10 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’31.808 9 9 2.411 1.173 338.6

11 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’31.835 7 7 2.438 0.027 330.3

12 32 Lorenzo SAVADORI ITA Trackhouse Racing APRILIA 1’32.213 9 9 2.816 0.378 332.3