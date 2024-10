LIVE MotoGP, GP Australia 2024 in DIRETTA: Bagnaia sfida Martin tra qualifiche e Sprint Race

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Come seguire le qualifiche e la Sprint Race in tv/streaming – La cronaca delle pre-qualifiche – La cancellazione della FP1

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche e della Sprint Race di Phillip Island (Australia), sede del 17° appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Sul circuito oceanico si prospetta una giornata molto interessante con i piloti che dovranno gestire varie situazioni tra l’attacco al tempo alla massimizzazione della prestazione nella gara del sabato.

Assisteremo a un nuovo capitolo della sfida tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin. Pecco si presenta a questo week end, reduce dall’en plein del Giappone dove ha vinto la Sprint e il GP, accorciando sensibilmente in classifica iridata. La distanza dalla vetta occupata da Martin è, infatti, di dieci lunghezze. Vedremo cosa accadrà quest’oggi, dal momento che già vi saranno dei punti in ballo.

I duellanti per il titolo però dovranno considerare i vari “cacciatori” di tappa e, tra questi, Marc Marquez sembra avere le credenziali più importanti. Lo spagnolo ha impressionato nelle pre-qualifiche, unico turno che si potuto tenere nel day-1 per via della cancellazione della FP1 a causa del maltempo. Una capacità di adattamento impressionante che potrebbe fare la differenza.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle qualifiche e della Sprint Race di Phillip Island (Australia), sede del 17° appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 01.10 italiane con la sessione di prove libere a precedere le qualifiche (ore 01.50 italiane) e la Sprint Race (ore 06.00 italiane). Buon divertimento!