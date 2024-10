MotoGP, Bagnaia mette una pezza ad un venerdì difficile nel GP d’Australia. Sorpresa Bezzecchi, Bastianini in Q1

Giornata anomala per la MotoGP a Phillip Island, dove oggi è cominciato il weekend del Gran Premio d’Australia. La pioggia, ampiamente annunciata dai metereologi, ha difatti portato alla cancellazione della FP1. Dunque, i piloti hanno potuto e dovuto scendere in pista direttamente per le pre-qualifiche.

Una situazione particolare, che ha ovviamente complicato non di poco la ricerca del set-up ottimale. Fortunatamente, le pre-qualifiche si sono disputate sull’asciutto, seppur in condizioni di freddo e aderenza precaria. Non sono mancati gli scivoloni, compreso un capitombolo che ha coinvolto il leader della classifica iridata, Jorge Martin.

L’iberico ha comunque brillantemente superato il taglio, realizzando il quarto tempo di giornata e ha preceduto in classifica proprio il rivale per il titolo, Francesco Bagnaia, autore della quinta performance dopo una sessione all’inseguimento dell’assetto ideale. I due sono stati battuti dai fratelli Marquez (Marc primo, Alex secondo), nonché da un brillante Marco Bezzecchi.

Accesso diretto al Q2 anche per Maverick Viñales, Brad Binder, l’acciaccato Fabio Di Giannantonio, Franco Morbidelli e il redivivo Alex Rins, come d’abitudine molto competitivo a Phillip Island. Dunque, fra i big è mancato Enea Bastianini, incappato in traffico e bandiere gialle assortite. Il riminese dovrà passare dal Q1, così come Pedro Acosta.

LA CLASSIFICA DELLE PRE-QUALIFICHE

1 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’27.770 19 24 335.4

2 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’27.872 25 25 0.102 0.102 338.6

3 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’27.958 24 26 0.188 0.086 342.9

4 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’27.967 22 26 0.197 0.009 345.0

5 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’28.013 20 22 0.243 0.046 345.0

6 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’28.160 22 27 0.390 0.147 340.7

7 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’28.265 23 25 0.495 0.105 344.0

8 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’28.312 19 23 0.542 0.047 338.6

9 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 1’28.320 28 28 0.550 0.008 340.7

10 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’28.428 23 25 0.658 0.108 339.6

11 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’28.443 24 25 0.673 0.015 333.4

12 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’28.469 21 24 0.699 0.026 339.6

13 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’28.528 21 24 0.758 0.059 341.8

14 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’28.576 20 24 0.806 0.048 342.9

15 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’28.628 20 22 0.858 0.052 342.9

16 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’28.759 19 26 0.989 0.131 345.0

17 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1’28.773 25 25 1.003 0.014 340.7

18 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’28.782 24 26 1.012 0.009 340.7

19 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 1’28.820 21 26 1.050 0.038 341.8

20 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’29.293 27 27 1.523 0.473 334.4

21 32 Lorenzo SAVADORI ITA Trackhouse Racing APRILIA 1’29.869 15 21 2.099 0.576 339.6

22 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 1’30.058 10 11 2.288 0.189 333.4