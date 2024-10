MotoGP: la pioggia battente cancella la prima sessione di prove a Phillip Island. Cosa è successo al GP d’Australia

Si apre con un nulla di fatto il weekend dedicato al GP d’Australia, tappa numero diciassette del Motomondiale 2024 di MotoGP. La prima sessione di prove libere infatti dopo quasi due ore di attesa è stata cancellata a causa delle condizioni meteo avverse sopra il circuito di Phillip Island.

Una situazione già ampiamente prevista dagli addetti ai lavori e che potrebbe compromettere anche la seconda parte della giornata, teoricamente dedicata alle pre-qualifiche. La pioggia è cominciata a cadere in modo insistente a dieci minuti dalla fine del primo turno di Moto2, costringendo i piloti al rientro ai box. Da quel momento, nonostante svariati tentativi della Direzione di gara, nessuna moto ha fatto più ingresso nella pista oceanica.

A complicare ulteriormente le cose è stato il nuovo manto d’asfalto. Secondo quanto trapelato in pitlane, le precipitazioni causano la formazione di un velo d’acqua molto pericoloso in curva 1 che la pista non riesce a drenare in tempi celeri.

Stando alla tabella di marcia, alle 4:15 scenderanno nuovamente in pista di nuovo i centauri della Moto3, ma le condizioni dovranno essere monitorate con particolare attenzione. Visto quanto successo, la sessione della classe regina pianificata per il pomeriggio avrà una durata di ottanta minuti.