Marc Marquez sul fratello Alex: “È il pilota che mi rispetta meno, mi potrà battere durante la stagione”

Primo nel Mondiale 2025 della MotoGP a sorpresa, eppure Alex Marquez – fratello di Marc – sta facendo parlare di sé e non poco. Gli 87 punti sin qui raccolti, uno in più del “Cabronçito”, sono segno di regolarità e solidità.

Su di lui, ha speso parole lo stesso Marc Marquez che a Motorsport.com ha detto: “Se Alex avesse un blocco, non sarebbe stato in grado di guidare la gara in Thailandia o in Argentina, con un pilota come me dietro di lui, senza commettere un solo errore. Neanche uno. Non ha perso la concentrazione in nessun momento”. Poi ha aggiunto: “Di tutti i piloti in griglia, mi conosce meglio e questo lo rende anche quello che ha meno rispetto per me. Mi ha visto soffrire a casa, quando ero in cattive condizioni”.

Infine Marc Marquez ha concluso con elogi per Alex Marquez: “Mio fratello è un lavoratore nato. È in una buona dinamica, e l’ho detto e lo ripeto: mi batterà più di una gara, più di due e più di tre. Non è campione del mondo di Moto2 e Moto3 per caso. E non ha nemmeno ottenuto tutti questi podi per caso. Deve avere tutto al suo posto. Ma, quando questo accade, è capace di andare molto forte. Già l’anno scorso ha concluso molto bene. Ho avuto l’intuizione che questo potesse accadere. Nelle ultime gare, come Australia, Thailandia, Malesia e anche nell’ultima, a Montmelò, era già più veloce di me“.