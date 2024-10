MotoGP, orari qualifiche e Sprint Race GP Australia 2024: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Domani si terranno a Phillip Island le qualifiche e la Sprint del Gran Premio d’Australia 2024, valevole come diciassettesimo e quartultimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Prosegue l’estenuante braccio di ferro per il titolo iridato tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia, separati da 10 punti in favore dello spagnolo nella classifica generale del campionato.

Martinator ha avuto il merito di limitare i danni a Motegi, portando a casa piazzamenti preziosi in un weekend complicato (a causa della caduta in Q2) e complessivamente favorevole a Pecco. Il torinese del team ufficiale Ducati, grazie alla doppietta in Giappone, si è avvicinato a -10 dalla vetta del Mondiale in vista degli ultimi quattro appuntamenti dell’anno.

Distacco ormai troppo elevato per Enea Bastianini e Marc Marquez, lontani rispettivamente 79 e 81 punti dal leader Martin e quindi fuori dai giochi in chiave iridata. In Australia vanno in scena spesso e volentieri delle gare anomale, che possono anche rivelarsi cruciali in un campionato così combattuto ed incerto. Da non sottovalutare la variabile meteo, difficilmente prevedibile in questa zona del continente oceanico.

Le qualifiche e la Sprint Race della MotoGP a Phillip Island verranno trasmesse in diretta tv su TV8 (in chiaro), Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, mentre la diretta streaming sarà disponibile su tv8.it, Sky Go e Now TV. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale di tutte le sessioni della top class con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO SPRINT GP AUSTRALIA MOTOGP 2024

Venerdì 18 ottobre

Ore 23.40 Prove libere 3 Moto3 a Phillip Island (Australia) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

Sabato 19 ottobre

Ore 0.25 Prove libere 3 Moto2 a Phillip Island (Australia) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

Ore 1.10 Prove libere 2 MotoGP a Phillip Island (Australia) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 1.50 Qualifiche MotoGP a Phillip Island (Australia) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 3.50 Qualifiche Moto3 a Phillip Island (Australia) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 4.45 Qualifiche Moto2 a Phillip Island (Australia) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e e Sky Sport MotoGP

Ore 6.00 Sprint MotoGP a Phillip Island (Australia) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

PROGRAMMA SPRINT MOTOGP: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8 (tutte le qualifiche, oltre alla Sprint della MotoGP), Sky Sport Uno (tutte le sessioni della classe regina e le qualifiche di Moto3 e Moto2) e Sky Sport MotoGP.

Diretta streaming: tv8.it (tutte le qualifiche, oltre alla Sprint della MotoGP), Sky Go e Now.

Diretta Live testuale: OA Sport (per le sessioni della MotoGP).