LIVE F1, GP Messico 2024 in DIRETTA: Sainz e Leclerc all’attacco di Norris e Verstappen

Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP del Messico, ventesimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul tracciato dell’Autódromo Hermanos Rodríguez, assisteremo a una gara palpitante, di ben 71 giri, in cui piloti e team dovranno essere pronti a trovare un difficile equilibrio tra prestazione e gestione degli pneumatici. Si corre a 2300 metri sul livello del mare, la percentuale di densità dell’aria è diversa e questa variabile andrà a incidere inevitabilmente sugli assetti.

Le squadre hanno dovuto lavorare per trovare il giusto compromesso nella messa a punto, per evitare il fastidioso graining sulle gomme. Una pista per questo molto insidiosa per l’obbligo di andar forte nelle zone di massima accelerazione, ma nello stesso tempo avere il carico aerodinamico adeguato per affrontare la difficile sequenza di curve dello Snake e il tratto più guidato nei pressi dello stadio.

Una sfida per tutte le squadre. Ferrari, da questo punto di vista, tenterà di far saltare il banco dopo aver festeggiato ad Austin una doppietta assai inaspettata. Charles Leclerc e Carlos Sainz getteranno il cuore oltre l’ostacolo per tenere a galla le ambizioni del Cavallino Rampante nella classifica dei costruttori. Per quella piloti, il duello tra Max Verstappen e Lando Norris è assai interessante, vista la penalità subìta dal britannico in Texas.

Il semaforo verde scatterà alle ore 21.00 italiane.