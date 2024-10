Ordine d’arrivo F1, GP Messico 2024: Sainz vince di forza, due Ferrari sul podio. Verstappen penalizzato

Stasera è andato in scena il GP del Messico 2024, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul circuito di Città del Messico. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto sull’esigente circuito centroamericano, con l’ambizione di conquistare la vittoria, per i piazzamenti sul podio e per i posti che garantivano i punti fondamentale in ottica classifica generale.

Carlos Sainz ha vinto il GP del Messico al volante della Ferrari, conquistando così il secondo successo stagionale dopo quello ottenuto a inizio anno in Australia. Lo spagnolo è scattato dalla pole position, ha subito il sorpasso al via da parte di Max Verstappen e poi è riuscito a rimettersi davanti all’olandese con una splendida manovra al decimo giro.

La Scuderia di Maranello sperava di festeggiare la seconda doppietta consecutiva dopo quella firmata settimana scorsa negli USA, ma a otto giri dal termine lo scenario sognato è sfumato: Charles Leclerc è andato largo in curva (salvandosi da un impatto contro il muro) quando era ormai braccato da Lando Norris e si è dovuto accontentare della terza posizione alle spalle del britannico. Il monegasco aveva condotto a lungo la gara in piazza d’onore dopo aver operato il doppio sorpasso su Verstappen e Lando Norris, ma nel finale è andato un po’ in apnea.

Lando Norris è salito sul secondo gradino del podio con la sua McLaren e ha così accorciato le distanze nei confronti di Max Verstappen nella classifica generale del Mondiale. Il pilota della Red Bull ha infatti dovuto scontare una penalità di venti secondi complessivi (due sanzioni da 10” ciascuna) a causa della manovra irregolare operata ai danni del suo rivale britannico quando i due erano in lotta per la seconda piazza prima di essere infilati da Leclerc.

L’olandese ha concluso al sesto posto alle spalle delle Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton, precedendo la Haas di Kevin Magnussen e la McLaren di Oscar Piastri. Completano la top-10 l’altra Haas di Kevin Hulkenbeerg e la Alpine di Pierre Gasly. Fernando Alonso si è ritirato in occasione della sua 400ma apparizione nel Circus, mentre Sergio Perez ha dovuto fare i conti con una serie di problemi tecnici e ha chiuso fuori dalla zona punti.

Di seguito l’ordine d’arrivo del GP del Messico, i risultati e la classifica della gara del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Città del Messico. Si tornerà in pista il prossimo fine settimana per il GP di San Paolo sul circuito di Interlagos, ultimo evento di questo trittico in America e che farà da preludio a una sosta di tre settimane prima del weekend di Las Vegas.

ORDINE D’ARRIVO GP MESSICO F1 2024

1. Carlos Sainz (Ferrari)

2. Lando Norris (McLaren)

3. Charles Leclerc (Ferrari), giro veloce

4. Lewis Hamilton (Mercedes)

5. George Russell (Mercedes)

6. Max Verstappen (Red Bull)

7. Kevin Magnussen (Haas)

8. Oscar Piastri (McLaren)

9. Nico Hulkenberg (Haas)

10. Pierre Gasly (Alpine)

11. Lance Stroll (Aston Martin)

12. Franco Colapinto (Williams)

13. Esteban Ocon (Alpine)

14. Valtteri Bottas (Kick Sauber)

15. Guanyu Zhou (Kick Sauber)

16. Liam Lawson (RB)

17. Sergio Perez (Red Bull)

Rit. Fernando Alonso (Aston Martin)

Rit. Alexander Albon (Williams)

Rit. Yuki Tsunoda (RB)

RISULTATI E CLASSIFICA GP MESSICO F1 2024

1 Carlos SainzFerrari Leader 1

2 Lando NorrisMcLaren +4.705 1

3 Charles LeclercFerrari +34.387 2

4 Lewis HamiltonMercedes +44.780 1

5 George RussellMercedes +48.536 1

6 Max VerstappenRed Bull Racing +59.558 1

7 Kevin MagnussenHaas F1 Team +63.642 1

8 Oscar PiastriMcLaren +64.928 1

9 Nico HulkenbergHaas F1 Team 1L 1

10 Pierre GaslyAlpine 1L 1

11 Lance StrollAston Martin 1L 1

12 Franco ColapintoWilliams 1L 1

13 Esteban OconAlpine 1L 1

14 Valtteri BottasKick Sauber 1L 1

15 Zhou GuanyuKick Sauber 1L 1

16 Liam LawsonRB 1L 2

17 Sergio PerezRed Bull Racing 1L 3

18 Fernando AlonsoAston Martin – – 1

19 Alexander AlbonWilliams – – – –

20 Yuki TsunodaRB – – – –