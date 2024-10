Italian Softball Series 2024: Saronno pareggia i conti. Lo scudetto si decide in gara-5

Il grande cuore di Saronno. La Inox Team ha letteralmente raddrizzato le Italian Softball Series, ovvero le finali del massimo Campionato di Serie A1, portando alla decisiva gara-5 la serie contro Bollate dopo aver vinto sia la terza che la quarta sfida in programma.

Era completamente spalle al muro la compagine lombarda, autrice in gara-3 di una grande prova di forza sintetizzata da un inizio di match arrembante, contrassegnato da otto punti spalmati tra primo (3 punti) e secondo (cinque punti) inning. Al netto di un inizio molto vivo in cui la MFK ha cercato comunque di rimanere in scia ritrovandosi alla terza ripresa sotto di tre lunghezze, Saronno ha risolto la disputa al quarto, mettendo a referto tre sigilli grazie a un singolo a sinistra di Brugnoli, firmando così l’11-5 finale.

Sfruttando l’inerzia, la Inox è riuscita a fare sua anche una combattuta (nonché tiratissima) gara-4, terminata con il ridotto punteggio di 2-1. In questo caso è la MFK a passare in vantaggio per prima sfruttando un timbro di Eguchi su passed ball. Ma le ospiti pareggiano i conti alla terza ripresa con un singolo di Modrego Lopez, preludio del fantastico fuoricampo di Brugnoli che ha consentito alla sua squadra di accedere ad poderoso ultimo atto che si preannuncia scoppiettante.

Gara-5 si giocherà domani, domenica 6 ottobre, a partire dalle ore 11:00.