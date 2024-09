Italian Softball Series 2024: Bollate si porta avanti 2-0 nella serie. Titolo vicino

Cominciano nel migliore dei modi le Italian Softball Series 2024 per Bollate. La squadra lombarda ha infatti collezionato una preziosissima doppia vittoria in occasione dei primi due match validi per la finale scudetto della Serie A1 2024, sconfiggendo in trasferta la Inox Saronno per 1-4 e 3-5. La prossima settimana in gara-3 la MFK cercherà di chiudere i conti subito tra le mura amiche.

Due match, due situazioni simili. In gara-1 infatti a passare in vantaggio è stata la Inox, complice un punto in stolen base messo a referto da Armirotto nel secondo inning. Bollate però ripristina gli equilibri nella ripresa successiva con una base su ball di Princic, trovando lo strappo poi nella quinta per merito di tre sigilli timbrati da un singolo di Longhi (punto di Bigatton) e da un altro singolo di Torre (punto di Cecchetti).

Il copione si ripete anche nella seconda disputa, con la squadra di casa che parte più aggressiva, con un files out di Lozada Lago e un triplo di Modrego Lopez. La rincorsa della MFK stavolta sarà più lenta. Al secondo inning un singolo al centro di Eguchi accorcia le distanze. Per il pareggio si dovrà però aspettare la quarta ripresa con un sacrificio, sempre ad opera di Eguchi.

Ma stavolta Saronno non ci sta e, giunta al sesto, prova a scappare ancora sul +1 con Anselmi, prima di subire un +3 mortifero nell’ultimo atto con un doppio vincente di Slaba e un singolo di Longhi. La gara-3, già decisiva, si disputerà il prossimo 5 ottobre.