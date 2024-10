F1, Lando Norris guarda il bicchiere mezzo pieno: “Buon bottino di punto, non potevo stare con Verstappen”

Lando Norris ha conquistato il terzo posto nella Sprint Race del GP degli USA, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Austin. Il pilota della McLaren è stato strepitoso in partenza, recuperando due posizioni in un lampo e issandosi in seconda piazza alle spalle di Max Verstappen. Il britannico non aveva però il passo per tenere testa al tre volte Campione del Mondo e nel finale della gara veloce si è trovato in bagarre con le Ferrari, commettendo un errore in staccata all’ultimo giro e subendo il sorpasso da parte di Carlos Sainz.

Lando Norris è riuscito a tagliare il traguardo precedendo l’altra Rossa guidata da Charles Leclerc, ma ha perso due punti preziosi nei confronti di Max Verstappen, che ora lo precede di 54 lunghezze nella classifica del campionato. Il britannico spera di rialzare la testa tra le qualifiche di mezzanotte e il Gran Premio di domani sulla distanza canonica dei 300 chilometri, con l’auspicio di recuperare un po’ di terreno nei confronti dell’olandese e di tenere aperto il discorso per il titolo iridato.

Lando Norris ha analizzato la propria prestazione al termine della gara: “È stata dura, speravo di arrivare secondo ma ho comunque fatto ottimo lavoro. Le gomme anteriori erano finite, in qualunque modo mi fossi difeso avrei perso la posizione: sono contento del terzo posto, è un buon bottino di punti. Sono partito bene, ho fatto due buone prime curve, ma non avevo il passo per stare con Verstappen o fare meglio delle Ferrari“.