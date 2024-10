Dove vedere in tv Galatasaray-Roma, Champions League calcio femminile: orario, programma, streaming

Domani, giovedì 17 ottobre (ore 18.45), la Roma scenderà in campo per il secondo impegno del gruppo A della Champions League di calcio femminile. Le giallo-rosse affronteranno a Istanbul il Galatasaray in un confronto che si preannuncia non semplice. Giocare in Turchia, dal punto di vista emotivo, non è mai semplice e le capitoline dovranno subito calarsi nella parte.

La formazione allenata da Alessandro Spugna vorrà mettere in un cassetto l’esito negativo del big match del campionato di Serie A contro la Juventus per ritrovare nuove motivazioni nella massima competizione continentale per club. Ricordiamo che le campionesse d’Italia si erano imposte nel primo match di questo raggruppamento al Tre Fontane contro il Wolfsburg (1-0).

Discorso diverso per la squadra turca, sonoramente sconfitta dal Lione 3-0 all’esordio. Pertanto, Manuela Giugliano e compagne cercheranno di far valere il tasso tecnico più alto tra le proprie fila per uscire con un risultato utile dalla trasferta di Istanbul e porre già un mattoncino importante nell’ottica della qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

La partita tra Galatasary e Roma, in programma domani alle ore 18.45 sul campo dell’Atatürk Olimpiyat Stadyumu di Istanbul e valida per il Gruppo A della Champions League di calcio femminile, sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento.

