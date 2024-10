Cosa è successo a Marquez nel GP d’Australia: brutta partenza causata da se stesso…

Marc Marquez si è reso protagonista di una grande impresa a Phillip Island vincendo in rimonta il Gran Premio d’Australia 2024, valevole come diciassettesimo e quartultimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Proprio come nella Sprint di ieri, lo spagnolo ha vanificato la sua seconda posizione in griglia incappando in una partenza disastrosa e dovendo ricostruire la gara quasi da zero.

La causa del pessimo start odierno di Marquez, emersa dopo alcuni replay, è però inedita almeno in tempi recenti a questi livelli. Di fatto la gomma posteriore della Ducati GP23 non ha trovato grip in trazione, pattinando eccessivamente e scomponendo la moto nella prima fase di accelerazione dopo lo spegnimento dei semafori.

Colpevole di questa partenza da incubo (e abbastanza pericolosa) un tear-off strappato dallo stesso nativo di Cervera subito dopo essersi schierato in griglia e finito proprio sotto la sua Ducati. Il vento ha infatti deviato la traiettoria della visiera a strappo, facendola incastrare incredibilmente nell’unico punto in cui avrebbe compromesso lo start di Marquez.

L’otto volte campione del mondo, schivato fortunatamente dagli altri piloti al via, si è ritrovato addirittura fuori dalla top 10 alla staccata di curva 1, per poi effettuare un recupero impressionante giro dopo giro e sorpasso dopo sorpasso, fino al duello decisivo per la vittoria con Jorge Martin.