Calcio femminile: nel settimo turno di Serie A spicca il big match tra Inter e Juventus

L’ennesima partita fondamentale prima della pausa. Sembra non esserci davvero un attimo di respiro per la Juventus che, dopo il big match contro la Roma e l’impegnativo impegno contro il Bayern in Champions, si appresta ad affrontare questo weekend l’Inter nella sfida di cartellone (calcio d’inizio ore 18:00 di domenica 20 ottobre) valida per la settima giornata del Campionato di Serie A 2024-2025 di calcio femminile.

Due squadre con entusiasmo da vendere. La Vecchia Signora infatti dopo un avvio di stagione decisamente folgorante è intenzionata a mettere a referto quella che sarebbe la settima vittoria consecutiva. Tuttavia le nerazzurre, sfruttando in particolar modo il fattore campo, vorranno guastare le feste alle dirette avversarie, cercando uno sgambetto che consentirebbe loro di recuperare punti importanti in classifica.

Ricordiamo infatti che le due squadre sono separate da quattro punti, e sono separate dalla presenza non poco ingombrante della Fiorentina, seconda della classe a quota 15, pronta ad approfittare della situazione sfidando in esterna una delle squadre più fastidiose del lotto: la Lazio (calcio d’inizio 15:30 di sabato 19 ottobre), a caccia di un successo che manca ormai da quattro giornate.

Dovranno invece rialzarsi le Campionesse d’Italia della Roma, attualmente lontane ben nove lunghezze ed alla ricerca disperata di punti per cominciare una rimonta che si preannuncia complicata. Anche perché al Tre Fontane arriverà un team attrezzato come quello del Milan (16:00 di domenica 20 ottobre), capace di dare sempre fastidio malgrado delle prestazioni altalenanti. Completano il quadro Sampdoria-Napoli (12:30 di sabato 19 ottobre) e Sassuolo-Como (18:00 di domenica 20 ottobre), due vìs-a-vìs importanti per la parte centrale e bassa della graduatoria.

SERIE A CALCIO FEMMINILE: PARTITE SETTIMA GIORNATA