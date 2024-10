ATP Stoccolma 2024, Jarry vince la battaglia con Ymer. Successi per Kecmanovic e Muller

Prosegue l’ATP 250 di Stoccolma in una giornata che ha visto come piatto forte sicuramente la battaglia tra Nicolas Jarry ed Elias Ymer. Alla fine è stato il cileno a trovare la seconda vittoria negli ultimi cinque mesi, imponendosi due ore e mezza di gioco in rimonta con il punteggio di 2-6 6-4 7-6.

Jarry ha annullato anche un match point e soprattutto sull’ultimo punto ha rischiato di fare invasione, ma per sua fortuna l’arbitro ha ravvisato che il tocco della rete era arrivato già dopo il secondo rimbalzo della palla, tra le proteste comunque di Ymer.

Jarry affronterà nel secondo turno il serbo Miomir Kecmanovic. Il numero 55 del mondo ha superato per 6-4 6-4 il rientrante Cameron Norrie, che non giocava nel massimo circuito addirittura dal mese di luglio e proprio in Svezia a Bastad.

Una giornata da dimenticare per i tifosi svedesi. Infatti anche il figlio d’arte Leo Borg, numero 590 del mondo, è stato sconfitto in due set dal francese Alexandre Muller per 6-3 7-5. Si qualificano per il secondo turno anche il britannico Jacob Fearnley ed il serbo Laslo Djere, che hanno superato rispettivamente il francese Corentin Moutet (6-2 7-5) e lo spagnolo Pedro Martinez (6-2 6-0).

RISULTATI ATP STOCCOLMA 2024 (15 OTTOBRE)

Fearnley (Gbr) b. Moutet (Fra) 6-2 7-5

Kecmanovic (Srb) b. Norrie (Gbr) 6-4 6-4

Djere (Srb) b. Martinez (Esp) 6-2 6-0

Jarry (Cil) b. Ymer (Swe) 2-6 6-4 7-6

Muller (Fra) b. Borg (Swe) 6-3 7-5