ATP Stoccolma 2024, la finale sarà tra Tommy Paul e Grigor Dimitrov

Saranno Tommy Paul e Grigor Dimitrov ad affrontarsi nella finale dell’ATP 250 di Stoccolma. L’americano ha superato nettamente in due set lo svizzero Stan Wawrinka (6-3 6-2), mentre il bulgaro ha sconfitto in rimonta l’olandese Tallon Griekspoor (2-6 7-5 6-4).

Si tratta della settima finale in carriera per Paul, la quarta stagionale per l’americano dopo quelle vinte a Dallas e al Queen’s e quella persa, invece, a Delray Beach. Una partita che non ha avuto storia, con il numero 13 del mondo che ha dominato. Nel primo set decisivo un break nel settimo gioco, mentre nel secondo Paul ha subito strappato in apertura il servizio a Wawrinka, mettendo in discesa l’intero incontro.

Molto più combattuta ed avvincente l’altra semifinale. Dopo quasi due ore e mezza Dimitrov è riuscito a rimontare un Griekspoor che aveva vinto agevolmente la prima frazione. Nella seconda il bulgaro è andato subito avanti, ma con l’olandese che poi ha pareggiato, prima del break nel dodicesimo gioco. Nel terzo set, invece, grande equilibrio con Dimitrov che ha poi ottenuto il break nel decimo gioco, chiudendo al quarto match point. Per Dimitrov è la ventunesima finale della carriera, la terza del 2024 dopo quella vinta a inizio anno a Brisbane e poi quella persa nel Masters 1000 di Miami contro Sinner.

RISULTATI ATP STOCCOLMA 2024 (19 OTTOBRE)

Paul (Usa) b. Wawrinka (Sui) 6-3 6-2

Dimitrov (Bul) b. Griekspoor (Ned) 2-6 7-5 6-4