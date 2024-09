Sport in tv oggi (sabato 7 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 7 settembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati di motori potranno divertirsi con qualifiche e Sprint Race del GP di San Marino valido per la MotoGP a Misano, con qualifiche e gara-1 del GP di Francia per la Superbike, con il Rally di Gracia. Gli amanti del grande ciclismo si gusteranno la penultima tappa della Vuelta di Spagna, la frazione del Tour di Britannia e la giornata del Giro di Romandia al femminile.

A Barcellona prosegue la Louis Vuitton Cup, il torneo che determina chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup: Luna Rossa scenderà in acqua per disputare nuove regate, con l’intento di regalare grande spettacolo e di puntellare il primo posto nella classifica del round robin. Agli US Open si giocheranno la finale del doppio maschile e la finale del singolare femminile, poi ampio spazio al calcio con la Nations League e la Serie C.

Da non perdere anche le partite del Rugby Championship con il sempre emozionante Sudafrica-Nuova Zelanda, la tappa della Coppa del Mondo di arrampicata sportiva, lo snooker e l’inizio del campionato italiano di pallamano, oltre ai tornei di golf della settimana. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 7 settembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 7 settembre

04.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Taipei Open (diretta streaming su BWF Tv)

07.15 RALLY – Rally di Grecia, sette prove speciali (diretta streaming integrale su DAZN)

08.00 GOLF (DP World Tour) – Omega European Masters, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 12.30; diretta streaming su Sky Go, NOW)

08.40 MOTO3 – GP San Marino, prove 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

09.00 PARALIMPIADI (diretta tv su Rai 2 ad eccezione delle fasce orarie 13.00-13.30, 18.10-18.40, 20.30-21.00 durante le quali si passerà su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

09.00 SUPERBIKE – GP Francia, prove libere 3 (non è prevista diretta tv/streaming)

09.00 JUDO – Europei juniores (diretta streaming su Judo Tv)

09.25 MOTO2 – GP San Marino, prove 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.10 MOTOGP – GP San Marino, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.50 MOTOGP – GP San Marino, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

11.00 SUPERBIKE – GP Francia, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

11.30 PADEL – Premier Padel (diretta tv su Sky Sport 258; diretta streaming su Sky Go, NOW)

12.15 CICLISMO – Tour of Britain, quinta tappa: Northampton-Northampton (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 15.00)

12.15 CICLISMO FEMMINILE – Giro di Romandia, seconda tappa: Chippis-Vercorin (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 14.00)

12.15 MOTOE – GP San Marino, gara-1 (non è prevista diretta tv/streaming)

12.50 MOTO3 – GP San Marino, qualifiche (diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

13.00 SNOOKER – Saudi Masters, semifinali (diretta streaming su Discovery+)

13.05 CICLISMO – Vuelta di Spagna, ventesima tappa: Villarcayo-Picon Blanco (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Sky Go, NOW, DAZN)

13.05 CICLISMO – GP Rik Van Looy (non è prevista diretta tv/streaming)

13.45 MOTO2 – GP San Marino, qualifiche (diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

14.00 SUPERBIKE – GP Francia, gara-1 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita su TV8 e tv8.it alle ore 17.00)

14.00 VELA – Louis Vuitton Cup, round robin: American Magic-Luna Rossa, INEOS Britannia-Alinghi, American Magic-Orient Express, Team New Zealand-Alinghi, Luna Rossa-INEOS Britannia (diretta tv per tutte le regate su Canale 20, Sky Sport America’s Cup; diretta tv solo per le regate di Luna Rossa su Italia 1; diretta streaming su Mediaset Infinity, Sky Go, NOW)

15.00 MOTOGP – GP San Marino, Sprint Race (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

15.00 CALCIO (Nations League, League C) – Far Oer-Macedonia Del Nord (diretta streaming su UEFA Tv)

16.00 CALCIO FEMMINILE (Champions League, qualificazione) – Fiorentina-Ajax (diretta streaming sul sito della Fiorentina)

16.10 MOTOE – GP San Marino, gara-2 (non è prevista diretta tv/streaming)

16.15 CALCIO (Serie C) – Pro Patria-FeralpiSalò (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.30 SURF – World League Championship Tour a Lower Trestles (diretta streaming su Discovery+)

17.00 RUGBY (The Rugby Championship) – Sudafrica-Nuova Zelanda (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 CALCIO (Nations League, League B) – Due partite: Georgia-Repubblica Ceca, Irlanda-Inghilterra (diretta streaming su UEFA Tv)

18.00 CALCIO (Nations League, League C) – Armenia-Lettonia (diretta streaming su UEFA Tv)

18.00 PALLAMANO (Serie A) – Due partite: Camerano-Conversano, Chiaravalle-Albatro (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Due partite: Erice-Leno, Ferrara-Brixen (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.00 TENNIS – US Open, finale doppio maschile: Purcell/Thompson-Krawietz/Puetz (diretta tv su Sky Sport Tennis, Supertennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, SuperTenniX, supertennis.tv)

18.30 PALLAMANO (Serie A) – Due partite: Cassano-Cingoli, Sassari-Secchia Rubiera (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.30 CALCIO (Serie C) – Alcione Milano-Renate (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Atalanta U23-Trento (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Lecco-Lumezzane (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Pergolettese-Union Clodiense (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Virtus Verona-Novara (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Juventus NextGen-Catania (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Picerno-Casertana (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 SPEEDWAY – GP Riga, gara (diretta streaming su Discovery+)

18.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Due partite: Casalgrande Padana-Sassari, Cassano-Teramo (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.00 SNOOKER – Saudi Masters, finale (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

19.00 PALLAMANO (Serie A) – Tre partite: Brixen-Eppan, Fasano-Bolzano, Merano-Pressano (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Mezzocorona-Pontinia (diretta streaming su Pallamano Tv)

20.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Padova-Salerno (diretta streaming su Pallamano Tv)

20.00 ARRAMPICATA SPORTIVA (Coppa del Mondo) – Lead maschile a Koper, finale (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.45 CALCIO (Nations League, League A) – Germania-Ungheria (diretta streaming su UEFA Tv)

20.45 CALCIO (Nations League, League A) – Olanda-Bosnia Erzegovina (diretta streaming su UEFA Tv)

20.45 CALCIO (Nations League, League B) – Due partite: Grecia-Finlandia, Ucraina-Albania (diretta streaming su UEFA Tv)

20.45 CALCIO (Serie C) – Albinoleffe-Vicenza (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Pineto-Arezzo (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Rimini-Pescara (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Gubbio-Ternana (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Messina-Taranto (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Crotone-Trapani (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Turris-Latina (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 RUGBY (The Rugby Championship) – Argentina-Australia (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 ARRAMPICATA SPORTIVA (Coppa del Mondo) – Lead femminile a Koper, finale (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

22.00 TENNIS – US Open, finale femminile: Pegula-Sabalenka (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Supertennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, SuperTenniX, supertennis.tv)