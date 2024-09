LIVE Vuelta a España 2024, tappa di oggi in DIRETTA: 7 GPM e l’arrivo in salita a Picon Blanco

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della ventesima tappa della Vuelta a España 2024, la VIllarcayo-Picón Blanco: 172 chilometri di dura battaglia, con sette GPM da scalare e oltre 5000 metri di dislivello che metteranno alla prova l’animo combattivo di tutti i corridori presenti nel plotone.

Dopo i primi 25 chilometri di relativa pianura, inizia la rumba: il Las Estacas de Trueba (9,1 km al 3,1% rappresenta l’antipasto di giornata, seguito da Puerto de la Braguía (5.8 km al 5.9%) e dall’Alto del Caracol (10.8 km al 5.4%). Subito dopo, si arriva per la prima volta su un prima categoria, il Portillo de Lunada: sono 14 chilometri al 6,1%.

Gli ultimi 70 chilometri vengono inaugurati dal Portillo de la Sia, 7,2 km al 6,1%, seguito da una lunga discesa di oltre 20 chilometri da tenere sott’occhio. Si torna poi a salire: Puerto de los Tornos (11,3 km al 6%) a indurire ancora le gambe e poi, dopo 18 chilometri in falsopiano, l’ultima salita di giornata, il Picón Blanco: sono 7,9 chilometri al 9,1% ma con picchi al 17-18%. Terreno fertile per disegnare definitivamente il podio della corsa, con Primoz Roglic che ormai appare ad un passo dal quarto successo finale.

L'orario di partenza ufficiale della ventesima tappa della Vuelta a España è previsto per le 13.06