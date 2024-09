LIVE Atletica, Paralimpiadi 2024 in DIRETTA: è il giorno di Sabatini, Caironi e Contrafatto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buona giornata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della penultima giornata dell’atletica alle Paralimpiadi di Parigi 2024. C’è ancora una buona fetta d’Italia impegnata oggi, ed è forse anzi il giorno più importante che si vivrà allo Stade de France di St. Denis.

Oggi, infatti, è il momento del trio che, a Tokyo, ha messo insieme una memorabile tripletta nei 100 metri della categoria T63. Ambra Sabatini, Martina Caironi e Monica Contrafatto saranno infatti ancora impegnate a tentare di dare nuove soddisfazioni all’Italia, con la prima entrata a Parigi da portabandiera, la seconda che ha già un argento (dal salto in lungo) al collo e la terza che ha il secondo miglior tempo in entrata nella competizione tra le iscritte.

Ma non c’è soltanto il trio appena citato: i 200 metri T64 maschili, infatti, vedranno tornare Maxcel Amo Manu, già vincitore della medaglia d’argento nei 100. Tra i partecipanti ha in assoluto il miglior primato personale, ma in questa stagione è stato finora il secondo più veloce dietro al tedesco Felix Streng.

Nel complesso ci saranno ben 13 finali: giavellotto uomini F41, peso uomini F33, 1500 uomini T38, lungo uomini T20, 200 donne T11, 200 donne T12, 200 donne T47, 200 uomini T64, peso uomini F63, 800 donne T34, 400 donne T38, 400 uomini T47, 100 donne T63.

La nostra DIRETTA LIVE comincerà alle ore 19:00 per seguire tutte le vicende di una serata che promette entusiasmo a profusione, specialmente in chiave tricolore. Buon divertimento con OA Sport!