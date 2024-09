LIVE Nuoto, Paralimpiadi 2024 in DIRETTA: Italia per chiudere in bellezza con Fantin, Raimondi e Ghiretti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della decima giornata del nuoto alle Paralimpiadi di Parigi 2024. Cala il sipario alla Defanse Arena: quest’oggi infatti andrà in scena l’ultimo appuntamento per quanto riguarda il nuoto nell’edizione in corso dei Giochi Paralimpici. Dopo aver ritoccato il record di vittorie e di podi, l’Italia non vuole fermarsi e andrà alla caccia di ulteriori soddisfazioni per ampliare il proprio bottino.

Saranno in totale dodici le gare con azzurri al via quest’oggi. In ordine cronologico, il primo ad aprire le danze sarà Stefano Raimondi, alla caccia della quinta medaglia parigina nei 200 misti SM10 in una gara che vedrà al via anche Riccardo Menciotti. Un altro grande calibro, Antonio Fantin, se la vedrà nei 100 dorso S6, mentre nella stessa gara, ma al femminile, l’Italia si affiderà ad Arianna Talamona. Nei 100 farfalla S8 sarà al via Alberto Amodeo, successivamente toccherà a Giulia Terzi scendere in acqua nei 50 farfalla S7.

Nei 50 dorso S4, l’Italia schiererà Federico Cristani. Doppia presenza azzurra nei 200 stile libero S3 con Vincenzo Boni e Emmanuele Marigliano, così come nei 200 misti S5 femminili dove andremo ad assistere alle prove di Giulia Ghiretti e Monica Boggioni. In serata, infine, vedremo al via la staffetta italiana 4×100 stile libero mista 34 punti: ancora da decidere il quartetto azzurro in vista di questa gara.